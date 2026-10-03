El primer ministro británico Andy Burnham ha sido víctima de chantaje. El autor: los Emiratos Árabes Unidos. Según The Telegraph, ese país está presionando a Burnham para que no castigue con dureza al Manchester City.

El pasado viernes estalló la bomba en Inglaterra. El Manchester City fue declarado culpable de haber infringido en 114 ocasiones las normas financieras de la Premier League.

El Manchester City ha recurrido la decisión. Aún pueden pasar meses hasta que quede claro si el club es realmente culpable y qué castigo le espera.

Mientras tanto, no dejan de surgir especulaciones. El jueves, el primer ministro británico Burnham dio su opinión sobre el asunto. Dijo que sería un drama para Inglaterra que los propietarios árabes vendieran el club, debido a sus numerosas inversiones en Mánchester.

Eso le valió muchas críticas, por lo que un día después tuvo que rectificar y dijo: «Ningún club está por encima de la ley».

El viernes por la noche, The Telegraph publicó un artículo estremecedor.

Como respuesta al Silicon Valley estadounidense, el Gobierno británico planea construir un gigantesco polo tecnológico entre Oxford y Cambridge. Para ello se necesitan con urgencia inversores.

Según The Telegraph , jeques árabes, que iban a invertir fuertemente en el proyecto, dijeron a Burnham y a otros políticos británicos que cerrarían el grifo de la financiación de ese proyecto si el Manchester City es considerado culpable.