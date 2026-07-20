Impactante estadística de Messi en la final del Mundial: solo se dio dos veces en 31 partidos

Una estadística impactante refleja el dominio español en la final del Mundial 2026: Lionel Messi no tocó el balón en el área rival. por 1-0 tras la prórroga, muestra el planteo defensivo que Argentina debió asumir ante la presión española.

Según Opta, es solo la segunda vez que le sucede en 31 partidos en Copas del Mundo; la primera fue en la semifinal de 2014 ante Holanda, cuando ninguno de los dos equipos marcó en el tiempo reglamentario. antes de que Argentina avanzara en los penaltis (0-0, 4-2).

Esta estadística confirma el dominio de España en la final, pues Argentina apenas defendió y no generó peligro ante la portería de “La Roja”. mientras España dominaba el ritmo del partido.

Messi, de 39 años, no dejó huella ofensiva: no llegó ni una vez al área española, algo inusual en una estrella acostumbrada a decidir los grandes partidos.