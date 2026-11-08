¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«Imitó su baile»: Griezmann reacciona con entusiasmo al gol de Giuliano Simeone en la portería del Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
G. Simeone
A. Griezmann
España
Argentina
Francia

Duelo de alto voltaje en LaLiga

El francés Antoine Griezmann, jugador del Orlando City, reaccionó al gol de su exequipo, el Atlético de Madrid, en la portería del Barcelona, en el duelo cumbre disputado esta noche en el estadio Metropolitano, en LaLiga.

El Atlético de Madrid abrió el marcador ante el Barcelona en el encuentro disputado en el estadio Metropolitano, correspondiente a la jornada 15 de la Liga española, después de que Giuliano Simeone lograra traducir el fuerte arranque de los locales en un primer gol, aprovechando un pase preciso del argentino Julián Álvarez.

Griezmann, que también vistió anteriormente la camiseta del Barcelona, celebró el gol de Giuliano Simeone, sobre todo porque el jugador de los rojiblancos festejó el tanto imitando el famoso baile del francés.

Griezmann publicó en Instagram una imagen de la celebración acompañada de una serie de emojis y la frase «Os quiero», confirmando así su apoyo al equipo que anima esta noche.

 

 

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google