Imanol Alguacil, sobre la ausencia del público del Betis en Anoeta: “Es triste que no haya aficionados del Betis, pero más grave fue el asesinato de Aitor”

El entrenador de la Real Sociedad deja clara su postura en torno a la polémica de las entradas.

El Real Betis Balompié no contará con el apoyo de su gente en el partido que disputará el próximo domingo 17 de diciembre ante la Real Sociedad en Anoeta. Y es que el club vasco ha comunicado que no venderá entradas a los hinchas del conjunto verdiblanco por motivos "de seguridad".

La Real no dará entradas a los béticos por el homenaje que se ha organizado a Aitor Zabaleta por el 25º aniversario de su asesinato. E Imanol Alguacil, entrenador del conjunto donistiarra, dejó clara su postura en torno a esa polémica.

“Es un asunto delicado, son sentimientos a flor de piel, por lo que supone el 25 aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta. Creo que en algunos sitios se ha malinterpretado. Me dan muchísima pena las medidas que ha tenido que adoptar Jokin. Lo más triste que hay es que un aficionado no pueda ir a animar a su equipo, pero es más grave que un aficionado fuera asesinado como Aitor hace 25 años. Me da muchísima pena las medidas que ha tenido que tomar Jokin, porque lo más bonito del fútbol es que haya dos aficiones viendo un partido disfrutando al máximo cada una de sus colores pero, aunque las formas podían ser diferentes, creo que en este caso se ha tomado la medida oportuna”, comentó.

Así las cosas, Imanol espera ganar y dedicar el triunfo a Aitor Zabaleta. “Sí, sobre todo por el 25 aniversario del asesinato de Aitor. Va a ser un día espacial para todo aficionado realzale, para mí, para los jugadores, y que mejor manera que dedicarle a la familia de Aitor un triunfo, vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. La verdad es que, a parte del homenaje a Aitor, es el último partido delante de nuestra afición, de un gran 2023, que esperemos no sea el mejor, que haya uno mejor, y no habría manera mejor de despedir el año que ganando y haciéndolo bien”, señaló.