Diversos informes periodísticos han desvelado detalles sobre el futuro del club Al Ittihad durante la nueva temporada, especialmente en el centro del campo, después de que su nombre se vinculara con el fichaje de varios jugadores.

El nombre del Al Ittihad se ha relacionado con el fichaje de varios jugadores en el actual mercado de verano, siendo los más destacados el egipcio Imam Ashour, estrella del Al Ahly egipcio, además del marfileño Franck Kessié, exjugador del Al Ahli saudí.

Turki Al Shadid, presentador del canal saudí "Thmanyah", reveló una sorpresa mayúscula, al confirmar el deseo del Al Ittihad de fichar a Kessié e Imam Ashour juntos durante el actual periodo de traspasos de verano.

Al Shadid dijo: "La prioridad del Al Ittihad es fichar a (Franck) Kessié, exjugador del Al Ahli, y también tiene el deseo de incorporar al internacional egipcio Imam Ashour".

Y explicó: "Hoy el Al Ahly egipcio emitió un comunicado en el que anunció el rechazo a vender a Imam Ashour al Konyaspor por 4,5 millones de dólares, pero el problema no estaba en el importe, sino en el deseo del club turco de abonarlo en 3 años".

Y concluyó: "Nuestras fuentes confirman que el club Al Ittihad contactó con Adam Watani, agente de Imam Ashour, para estudiar la posibilidad de incorporar al jugador durante el actual periodo".

Esto ocurre a pesar de que el Al Ittihad ya ha fichado a dos centrocampistas durante el actual periodo de traspasos de verano, el senegalés Dion Lopy procedente del Almería y Rakan Al Kaabi del Al Feiha.

Cabe recordar que "El Decano" perdió a su centrocampista brasileño Fabinho tras su marcha al finalizar la temporada pasada, además de las largas lesiones que sufren el maliense Mamadou Doumbia y Hamed Al Ghamdi.