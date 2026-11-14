Compartir Sigue a GOAL en Google

El centrocampista de Inglaterra Declan Rice ha respaldado al capitán Harry Kane en el debate sobre el Balón de Oro y ha insistido en que el delantero merece más el premio que la sensación española Lamine Yamal. Antes del trascendental partido de Inglaterra contra España en la Liga de Naciones, el jugador del Arsenal elogió la racha goleadora sin precedentes de Kane y su humildad profesional.

Anuncios

Rice respalda a Kane para alcanzar la gloria individual

Getty Images

Mientras Inglaterra se prepara para un decisivo encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA contra España en el Metropolitano, Declan Rice no ha rehuido las inevitables comparaciones entre los mejores futbolistas del mundo. Rice cree que el Balón de Oro debe ser para el capitán de su selección. El centrocampista señaló la extraordinaria producción de Kane y su influencia sobre el terreno de juego como las principales razones para considerarlo el mejor del mundo, pese a que Yamal, de 19 años, sigue cautivando a aficionados de todo el planeta.

«Creo que, en el caso de Harry, tanto para mí como para todos, merecía el Balón de Oro. Por su rendimiento, por los goles que ha marcado y no solo por los goles, sino por cómo ha jugado... En España, obviamente, dirán Lamine. En algún momento lo ganará, pero creo que Harry es un justo ganador», declaró Rice ante los medios en una rueda de prensa. También habló del carácter del delantero: «Es increíble, el Balón de Oro... Imaginaos cómo estábamos todos en el restaurante. Es muy humilde, no parecía que hubiera ganado el Balón de Oro porque apenas habla de ello. Es una leyenda del fútbol inglés y somos muy afortunados».

La preocupación por el racismo y el ambiente en el estadio

Más allá del debate individual, Rice abordó el clima social que rodea a los partidos internacionales en España: «Ya lo he vivido antes. Recuerdo que una vez, en Bulgaria, se activó el protocolo. Salimos del campo. El entrenador no nos ha dicho nada al respecto, pero supongo que lo comentará. No espero nada parecido mañana. Este es un estadio fantástico. Los jugadores nos respetan mucho y no esperamos ningún incidente de este tipo mañana».

Rice expresó su deseo de que la atención se centre en el juego: «No, no me preocupa. En el momento en el que estamos, en 2026, está totalmente erradicado del fútbol. Tenemos un protocolo y, si ocurriera, sabemos lo que haríamos como equipo. Ni siquiera quiero pensar en que hubiera un cántico racista contra uno de nuestros jugadores o contra uno de los españoles. Va a ser un partido fantástico y descarto cualquier cosa de este tipo».

Anuncios Anuncios

La gran prueba ante los campeones de Europa

Getty Images

Inglaterra viaja a Madrid sabiendo que solo le vale ganar para superar a España y hacerse con el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones. «Cuando juegas contra uno de los mejores del mundo, como Yamal, es muy especial. Siempre quieres enfrentarte a los mejores, pero no debemos centrarnos solo en Lamine: tienen buenos jugadores, de mucho nivel. No sería acertado centrarnos solo en Lamine. Sabemos lo bueno que es y enfrentarnos a él va a ser una prueba de fuego», admitió Rice.

Próximos partidos ESP UEFA Nations League A 14:45 ING Ver

De cara a la importancia del duelo, concluyó: «Creo que son dos de las mejores selecciones del mundo, eso seguro. Si miramos a los dos equipos, sobre el papel estamos entre los mejores, pero no podemos olvidarnos de Francia, Holanda, Alemania, etcétera. Será un espectáculo que encantará a los aficionados».