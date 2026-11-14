El centrocampista de Inglaterra Declan Rice ha respaldado al capitán Harry Kane en el debate sobre el Balón de Oro y ha insistido en que el delantero merece más el premio que la sensación española Lamine Yamal. Antes del trascendental partido de Inglaterra contra España en la Liga de Naciones, el jugador del Arsenal elogió la racha goleadora sin precedentes de Kane y su humildad profesional.
Rice respalda a Kane para alcanzar la gloria individual
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Mientras Inglaterra se prepara para un decisivo encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA contra España en el Metropolitano, Declan Rice no ha rehuido las inevitables comparaciones entre los mejores futbolistas del mundo. Rice cree que el Balón de Oro debe ser para el capitán de su selección. El centrocampista señaló la extraordinaria producción de Kane y su influencia sobre el terreno de juego como las principales razones para considerarlo el mejor del mundo, pese a que Yamal, de 19 años, sigue cautivando a aficionados de todo el planeta.
«Creo que, en el caso de Harry, tanto para mí como para todos, merecía el Balón de Oro. Por su rendimiento, por los goles que ha marcado y no solo por los goles, sino por cómo ha jugado... En España, obviamente, dirán Lamine. En algún momento lo ganará, pero creo que Harry es un justo ganador», declaró Rice ante los medios en una rueda de prensa. También habló del carácter del delantero: «Es increíble, el Balón de Oro... Imaginaos cómo estábamos todos en el restaurante. Es muy humilde, no parecía que hubiera ganado el Balón de Oro porque apenas habla de ello. Es una leyenda del fútbol inglés y somos muy afortunados».
La preocupación por el racismo y el ambiente en el estadio
Más allá del debate individual, Rice abordó el clima social que rodea a los partidos internacionales en España: «Ya lo he vivido antes. Recuerdo que una vez, en Bulgaria, se activó el protocolo. Salimos del campo. El entrenador no nos ha dicho nada al respecto, pero supongo que lo comentará. No espero nada parecido mañana. Este es un estadio fantástico. Los jugadores nos respetan mucho y no esperamos ningún incidente de este tipo mañana».
Rice expresó su deseo de que la atención se centre en el juego: «No, no me preocupa. En el momento en el que estamos, en 2026, está totalmente erradicado del fútbol. Tenemos un protocolo y, si ocurriera, sabemos lo que haríamos como equipo. Ni siquiera quiero pensar en que hubiera un cántico racista contra uno de nuestros jugadores o contra uno de los españoles. Va a ser un partido fantástico y descarto cualquier cosa de este tipo».
La gran prueba ante los campeones de Europa
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Inglaterra viaja a Madrid sabiendo que solo le vale ganar para superar a España y hacerse con el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones. «Cuando juegas contra uno de los mejores del mundo, como Yamal, es muy especial. Siempre quieres enfrentarte a los mejores, pero no debemos centrarnos solo en Lamine: tienen buenos jugadores, de mucho nivel. No sería acertado centrarnos solo en Lamine. Sabemos lo bueno que es y enfrentarnos a él va a ser una prueba de fuego», admitió Rice.
De cara a la importancia del duelo, concluyó: «Creo que son dos de las mejores selecciones del mundo, eso seguro. Si miramos a los dos equipos, sobre el papel estamos entre los mejores, pero no podemos olvidarnos de Francia, Holanda, Alemania, etcétera. Será un espectáculo que encantará a los aficionados».
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:
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“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”
“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”