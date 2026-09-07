Mark Otten apenas podía creer lo que había visto tras el empate sin goles entre Jong FC Utrecht y FC Eindhoven (0-0). El entrenador del filial del Utrecht vio cómo su jugador Emmanuel Owen caía con dureza por culpa del guardameta Jort Borgmans, pero para su sorpresa fue precisamente el FC Eindhoven el que recibió un tiro libre.

La llamativa acción se produjo cuando Owen podía marcharse hacia la portería del equipo visitante. Borgmans salió de su portería, falló al balón y golpeó al atacante del Jong FC Utrecht, tras lo cual el árbitro Joshua Kuipers decidió pitar a favor del conjunto de Eindhoven.

Esa decisión provocó incredulidad en Otten al término del partido. “Veo que se comete una falta y que el árbitro toma una decisión milagrosa”, contó el entrenador ante la cámara de ESPN.

Según Kuipers, fue precisamente Owen quien buscó el contacto con el guardameta. “Según el árbitro, nuestro jugador fue a buscar al portero”, dijo Otten, antes de que ya no pudiera contener la risa.

A pesar de su incomprensión, Otten no quiso cargar duramente contra el colegiado. “Quiero dejar claro antes que nada que el árbitro no lo valora mal a propósito. Nosotros, por supuesto, también tenemos el lujo de poder volver a ver las imágenes después.”

Para el entrenador, sin embargo, estaba claro que el Jong Utrecht salió perjudicado por la decisión. “Pero, por supuesto, es una valoración muy equivocada. Nos perjudica, pero no se lo reprocho. No lo hace a propósito.”

También Borgmans compareció ante la cámara al final del partido para contar su versión de los hechos. “Vi que podía llegar antes al balón que el delantero. El balón botó un poco más alto de lo que había calculado. Creo que por eso, al impulsarme, resbalo un poco. Entonces paso por debajo del balón y entro en contacto con el delantero.”

El guardameta aseguró que lo que más le asustó fue fallar completamente el balón. “Tuve la sensación de que estaba en fuera de juego y eso era lo que esperaba. En mi opinión, todavía había un defensa al lado. Aún tengo que volver a verlo.” El duelo de la Keuken Kampioen Divisie terminó finalmente sin goles: 0-0.











