Imágenes insólitas: Vaessen hace un gesto muy antideportivo hacia Godts

Antes del inicio del partido de play-off entre el Ajax y el FC Groningen, Etienne Vaessen llamó la atención al ignorar a Mika Godts durante el saludo inicial; el portero del Groningen saludó al resto de jugadores del Ajax con normalidad.

Antes del encuentro, el Ajax se alineó para saludar a los jugadores del FC Groningen. Vaessen recorrió la fila y estrechó la mano de casi todos, pero ignoró a Godts, quien le tendió la mano sin éxito.

La tensión viene de antes: en el partido de Liga a puerta cerrada de principios de temporada, ambos ya se cruzaron.

En una pausa, Vaessen le gritó: «¡Tu madre!». Godts, visiblemente irritado, le respondió: «¿Qué pasa con mi madre? Todo el mundo oye esto, chico. Muy listo». Más tarde se escuchó el insulto «belga asqueroso y apestoso», que muchos relacionaron con Godts, entonces el único jugador belga del Ajax en el campo.

Además, Vaessen acumula antecedentes: en el 2-2 liguero de la temporada pasada protagonizó un altercado con golpes y, después, recibió graves amenazas.

En el partido del jueves de los play-offs, Vaessen siguió sin ganarse al público de Ámsterdam. Poco después del descanso, respondió a los cánticos y silbidos de la grada aplaudiendo con ironía y sonriendo a la afición del Ajax.