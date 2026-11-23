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Unas imágenes insólitas del fútbol indonesio circulan estos días por las redes sociales. Julio Cesar de Freitas Filho, defensa del Persib Bandung, decidió sacar por su cuenta del campo a su rival Queven da Silva Inacio durante el partido contra el Bali United. La forma en que lo hizo causó sorpresa.

El incidente ocurrió en el minuto 74. Queven quedó tendido sobre el césped tras una disputa y el partido se detuvo momentáneamente. Cuando el centrocampista quiso dirigirse por su propio pie hacia la banda, Julio Cesar decidió levantarlo y llevarlo hasta el borde del campo, donde lo dejó caer al suelo de forma llamativa.

La acción provocó protestas inmediatas del Bali United. El árbitro intervino, pero se limitó a mostrar una tarjeta amarilla a Julio Cesar. El defensa pudo, por tanto, terminar el partido.

Tras el encuentro, el entrenador del Bali United, Johnny Jansen, criticó lo ocurrido con el defensa. El técnico neerlandés entendía que el Persib quisiera reanudar el juego rápidamente, pero consideró inaceptable la forma en que lo hizo. En su opinión, Julio Cesar incluso merecía una tarjeta roja.

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El propio Queven tampoco quedó satisfecho con la acción. A través de Instagram, el centrocampista mostró su desconcierto ante la decisión arbitral. «Esto es vergonzoso. Solo una tarjeta amarilla. ¿Qué clase de fútbol es este?», escribió.

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El Persib Bandung logró el domingo una importante victoria ante el Bali United. Los visitantes se adelantaron por medio de Marko Dugandzic en el minuto 66, pero Mariano Peralta y Luka Menalo dieron la vuelta al partido: 2-1. Peralta vio además una tarjeta roja en los últimos minutos.

Con esta victoria, el Persib ocupa la cuarta posición de la Super League de Indonesia tras diez jornadas. El club suma 19 puntos, los mismos que el Bali United, tercero gracias a una mejor diferencia de goles. El líder, el Persija Jakarta, tiene 22 puntos.

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Los aficionados neerlandeses al fútbol tienen varios jugadores a los que seguir en la competición indonesia. El Bali United cuenta con una nutrida colonia neerlandesa. Mike Hauptmeijer, Thijmen Goppel y Tim Receveur fueron titulares el domingo, mientras que Remco Balk entró como suplente en el minuto 77. Además, el equipo tiene al técnico neerlandés Jansen al frente.

En el Persib también jugaron varios futbolistas con raíces neerlandesas. Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh y Marc Klok fueron todos titulares.