Medios señalan que autoridades de Washington y Zúrich gestionaron la anulación de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, antes del clave partido contra Bélgica en el Mundial 2026.

Según una investigación del diario estadounidense «Politico», la suspensión se anuló tras «cuatro días de presión coordinada, maniobras legales y gestiones diplomáticas que llegaron desde el Despacho Oval hasta Zúrich».

Todo empezó tras la expulsión de Balugun por una dura entrada al tobillo del bosnio Tarik Mehremović en el partido de la ronda de 32 que Estados Unidos ganó 2-0. Aunque la sanción le habría impedido jugar contra Bélgica en octavos, el domingo se levantó la suspensión, 48 horas antes del encuentro.

La llamada de Trump y la cena secreta de Infantino

Según NBC, el presidente Donald Trump llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para interesarse por la sanción.

Trump se enteró del caso por Andrew Giuliani, presidente del comité organizador del Mundial e hijo del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Las gestiones se iniciaron apenas terminó el partido, lideradas por Giuliani, la Federación Estadounidense y el ministro de Comercio, Howard Lotnik, cercano a la FIFA.

Según Politico, Lotnik acudió a una cena privada con Infantino a principios de junio, lo que confirma los lazos cercanos entre la FIFA y la Administración Trump.

Investigación sobre el pasado del árbitro e intervención legal

Cercanos a Trump revisaron el historial del árbitro brasileño Rafael Klaus, quien expulsó a Folarin en el partido contra Al-Jazira.

«Politico» añadió que la Casa Blanca, mediante Giuliani y Lotnik, ofreció asesoramiento jurídico a la Federación Estadounidense.

Al mismo tiempo, Giuliani y Scott Goodwin —director de un fondo de cobertura que contribuye al salario del entrenador Mauricio Pochettino— investigaron los antecedentes de Klaus. «Se distribuyeron entre altos cargos del Gobierno artículos que detallaban las controversias anteriores relacionadas con Klaus mientras se evaluaban los argumentos para respaldar la apelación», según el periódico.

El departamento jurídico de la FIFA, liderado por Emilio García, asesoró a Infantino sobre las opciones procesales. El domingo, la Federación se basó en el «ambiguo» artículo 27 de su reglamento para justificar la anulación de la sanción.

La FIFA confirmó a «Politico» que la decisión la tomó la Comisión de Disciplina «de forma independiente», sin publicar un informe oficial con los motivos.

Balogun, que marcó 19 goles en 43 partidos con el Mónaco la temporada pasada, se convirtió así en uno de los protagonistas del Mundial por motivos que trascienden el terreno de juego.