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El exinternacional inglés Raheem Sterling afronta un nuevo problema fuera de los terrenos de juego tras comparecer ante la justicia inglesa por un episodio de conducción temeraria al volante de su Lamborghini, en un caso cuyos detalles no se limitaron a infracciones de tráfico y con unas acusaciones que estuvieron a punto de llevar entre rejas a la antigua estrella del fútbol inglés.

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El Tribunal de Magistrados de Basingstoke condenó el miércoles 25 de noviembre de 2026 al jugador, de 31 años, a 12 meses de prisión con suspensión de 18 meses, después de que admitiera haber conducido de forma peligrosa y haber poseído seis bombonas de óxido nitroso (gas de la risa) para su inhalación ilegal, además de haberse negado a facilitar una muestra a la policía. El tribunal también le impuso 100 horas de trabajo comunitario y le retiró el carné de conducir durante dos años, según informó el diario The Guardian.

Los hechos se remontan a la 1:30 de la madrugada del pasado 28 de mayo, cuando Sterling fue visto a las puertas de un restaurante McDonald's en la zona de Hayes, al volante de su Lamborghini Urus negro e inhalando óxido nitroso de un gran globo rosa. El jugador volvió a ponerse al volante a las 7:45 de la mañana, pese a no haber dormido en toda la noche.

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La policía recibió avisos por su conducción peligrosa en las autopistas M25, M40 y M3, después de que varios conductores lo vieran cambiar de carril de forma reiterada, mientras que un testigo aseguró haberlo visto inhalar gas de un globo blanco mientras conducía. Otra conductora expresó su temor a que pudiera causar la muerte de algún usuario de la vía.

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A las 7:49 de la mañana, un testigo alertó a la policía, que a las 8:45 recibió otro aviso por su conducción temeraria en la M3. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraron el vehículo cambiando de carril antes de chocar contra la barrera central de la A327 y sufrir daños considerables que lo dejaron inservible para circular. No hubo heridos en el accidente, y Sterling fue detenido hacia las 9:15 de la mañana.

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El jugador se sometió a pruebas preliminares de alcohol y drogas, que dieron negativo en alcohol, cannabis y cocaína, pero no superó una prueba que medía su capacidad para conducir: la policía le pidió que cerrara los ojos y calculara el paso de 30 segundos, y él marcó 52. Además, se negó a facilitar una muestra de sangre y pidió primero asesoramiento legal.

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La jueza Kirsty Allman consideró que sus infracciones alcanzaron un alto grado de gravedad y expusieron a los usuarios de la vía al riesgo de sufrir lesiones graves, pero tuvo en cuenta su admisión de culpabilidad y la ausencia de antecedentes penales, así como su reputación y su labor benéfica.

El tribunal también señaló que recibió la Orden del Imperio Británico en 2021 por su contribución a la lucha contra el racismo, y que tomó la iniciativa de buscar tratamiento para su adicción, tras pasar 12 días en el centro Banbury Lodge el pasado mes de junio.

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Su abogado, Jason Bartfield, afirmó que lo ocurrido es muy lamentable y ha dañado la reputación de su cliente, que atravesó un periodo difícil tras entrenarse en solitario durante los seis meses previos al incidente, después del final de su cesión al Arsenal y de quedar fuera de los planes del Chelsea.

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En el plano deportivo, Sterling jugó cedido en el Arsenal la temporada 2024-2025 y después fichó por el Feyenoord en febrero de 2026, club que abandonó al final de la temporada tras disputar ocho partidos de la liga neerlandesa. Además, disputó 82 partidos internacionales con Inglaterra, en los que marcó 20 goles, y ganó cuatro títulos de la Premier League con el Manchester City.

Cabe destacar que, si Raheem Sterling comete cualquier nuevo delito durante el periodo de 18 meses, el tribunal podría decidir ejecutar la pena de 12 meses de prisión, en función de las circunstancias y de las normas legales.

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