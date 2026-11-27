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La presidenta búlgara, Iliana Yotova, condenó las agresiones que sufrieron los aficionados del Levski Sofía en la ciudad francesa de Marsella el jueves por la noche.

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Yotova calificó las escenas de violencia de «inaceptables» y exigió a las autoridades francesas que esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido, identifiquen a los responsables y los pongan a disposición de la justicia.

«¡Las imágenes de Marsella son aterradoras!», escribió Yotova en su cuenta de Facebook, en la que instó a la UEFA a investigar las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los aficionados búlgaros en el estadio Velódromo durante el partido entre el Olympique de Marsella y el Levski Sofía, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Europa League, que terminó con victoria del conjunto francés por 1-0.

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La prefectura de policía de Marsella informó de que 11 aficionados búlgaros resultaron heridos en los enfrentamientos, que se produjeron unos diez minutos antes del inicio del partido.

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Cinco de ellos fueron trasladados al hospital, mientras que los otros seis recibieron atención en el lugar de los hechos.

Entre las lesiones figuran traumatismos en el ojo y en la cabeza y una luxación de hombro, según informó la cadena francesa «RMC».

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Según la agencia «France Presse», varios aficionados del Marsella abandonaron su grada y se abalanzaron sobre un grupo de seguidores búlgaros, antes de que los enfrentamientos llegaran a la grada reservada a la afición del Levski, donde había unos 500 aficionados.

Durante los incidentes se lanzaron objetos y artefactos pirotécnicos de un lado a otro, hasta que intervinieron los efectivos de seguridad y devolvieron la calma a las gradas.

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Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro condenó con firmeza las agresiones y confirmó su intención de enviar una nota diplomática a Francia para exigir una investigación completa de los hechos y que se depuren responsabilidades.

Asimismo, el cónsul general búlgaro en Lyon y el cónsul honorario en Marsella siguen la evolución del caso y se han mostrado dispuestos a prestar ayuda a los ciudadanos búlgaros.

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En la misma línea, el ex primer ministro búlgaro Boiko Borísov expresó su indignación por las imágenes que circulan, exigió explicaciones a las autoridades francesas y pidió a la UEFA que imponga las sanciones más severas.

Ivaylo Mirchev, copresidente del partido «Sí, Bulgaria», criticó la respuesta tardía e insuficiente de la policía francesa y exigió que se garantice el regreso seguro de los aficionados búlgaros a su país.

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El entrenador del Levski Sofía, Julio Velázquez, afirmó que lo sucedido es «inaceptable en el fútbol», expresó su solidaridad con los aficionados agredidos y confesó su tristeza por lo ocurrido.

Por su parte, el Olympique de Marsella anunció que trabaja para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjeron los enfrentamientos.

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Los incidentes cobran aún más relevancia a raíz de la polémica previa al partido sobre las condiciones de asistencia de la afición del equipo búlgaro: el Levski envió el 22 de noviembre una carta oficial a la UEFA en la que protestaba contra la decisión de las autoridades francesas de reducir el cupo de entradas para sus seguidores a solo 500.

El club búlgaro solicitó que se revisara la decisión, amparándose en el reglamento de la competición, que establece que al menos el 5% del aforo del estadio debe reservarse a la afición del equipo visitante.

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El Levski Sofía, fundado en 1914, es uno de los clubes con más historia y más seguidores de Bulgaria. Conocido como «el equipo del pueblo», cuenta con una amplia masa social.

Según medios búlgaros, aficionados del club tienen previsto concentrarse este viernes frente a la embajada de Francia en la capital, Sofía, para protestar contra las agresiones y contra lo que consideran fallos a la hora de garantizar la seguridad de los aficionados durante el partido.