La estrella brasileña Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid español, desató una ola de polémica e interrogantes en las redes sociales tras aparecer con unos rasgos faciales completamente distintos a los que tenía durante su participación en la fase final del Mundial 2026, del que se despidió tempranamente con la Canarinha.

El diario estadounidense de gran difusión "New York Post" reveló que el famoso extremo brasileño se sometió a una operación de cirugía estética centrada en la zona del mentón, lo que provocó un cambio notable en sus rasgos faciales en comparación con las imágenes captadas mientras disputaba el reciente torneo mundial.

El diario estadounidense recogió del sitio brasileño "TMC", especializado en noticias de famosos, detalles precisos sobre la operación, señalando que Vinícius Júnior acudió a una clínica médica especializada en la ciudad brasileña de Goiânia, donde el doctor Alessandro Alarcão, reconocido dermatólogo y especialista en estética, le realizó una operación de armonización y definición de los rasgos del mentón mediante técnicas modernas.

Esta cirugía estética, según los informes médicos que circulan, se basa en la inyección de sustancias especiales que se emplean para esculpir los rasgos del rostro y remodelarlos conforme al deseo del paciente. En el caso de la estrella del Real Madrid, el objetivo principal era resaltar la zona del mentón de forma más marcada y definida, lo que lo llevó a tomar la decisión de someterse a este procedimiento estético.

La aparición de Vinícius Júnior con sus nuevos rasgos se produjo pocas semanas después de la decepcionante eliminación de la selección brasileña del Mundial 2026, donde la Canarinha cayó ante la emergente selección de Noruega por dos goles a uno en los octavos de final, en una dura sorpresa que puso fin a los sueños de Brasil de conquistar el sexto título de su historia.

A pesar de la eliminación temprana, Vinícius Júnior ofreció actuaciones individuales destacadas durante su participación en el torneo mundial, en el que logró marcar en 4 ocasiones, pero la sorpresiva eliminación de la selección de su país lo privó de la oportunidad de seguir brillando y competir seriamente por el título de máximo goleador, que tenía al alcance de la mano.

Las especulaciones sobre el cambio experimentado en los rasgos del jugador brasileño comenzaron después de que su exnovia, Virginia Fonseca, publicara el pasado lunes una entrada en su cuenta oficial de la red social "Instagram", en la que aparecía la pareja junta dentro de un gimnasio, donde los seguidores notaron una clara diferencia en el aspecto del rostro de la estrella brasileña