Compartir Sigue a GOAL en Google

A pocas horas de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuncie su esperada decisión sobre la polémica de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, Hafid Derradji, comentarista argelino de beIN Sports, envió un mensaje sobre la naturaleza del fallo previsto. Advirtió de que no hay que creer que la resolución vaya a ajustarse necesariamente a las expectativas o los deseos de la afición, y subrayó que la justicia no se somete a las emociones ni a la presión de las campañas mediáticas.

Anuncios

Derradji escribió en su cuenta de Twitter: «Es un iluso quien crea que la decisión del TAS va a conmocionar a la opinión pública o que irá en contra de lo esperado. Las sentencias no se basan en las emociones ni en las campañas de presión mediática, sino en las pruebas, los reglamentos y las leyes. Hay una gran diferencia entre lo que algunos desean y lo que decide la justicia deportiva».

El comentario del periodista argelino da continuidad a sus posturas sobre la polémica que rodea el caso, después de que planteara dudas sobre el origen de la información en la que se basó la parte marroquí para denunciar una supuesta llamada telefónica entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, y uno de los miembros del tribunal arbitral de tres integrantes encargado de examinar el litigio, a pocas horas del anuncio del fallo definitivo.

La cadena francesa RMC Sport había revelado que el asesor jurídico de la Real Federación Marroquí de Fútbol remitió un escrito al Tribunal de Arbitraje Deportivo en el que le informaba de un hecho que supuestamente se produjo el domingo: una llamada telefónica entre Abdoulaye Fall y el abogado alemán, uno de los tres árbitros encargados de resolver el caso. La parte marroquí se reservó, además, el derecho a emprender acciones legales.

Derradji se detuvo en la manera en que la información sobre la supuesta llamada llegó a la parte marroquí y se preguntó si un tercero le había comunicado lo ocurrido, si se trataba de una filtración desde el entorno del caso o si la federación marroquí había obtenido los datos de otra fuente. A su juicio, son preguntas legítimas, dado que el tribunal arbitral debe gozar de independencia, confidencialidad e imparcialidad.

Anuncios Anuncios

El caso se complicó aún más cuando Vanessa Tracy, responsable del departamento de comunicación y medios del Tribunal de Arbitraje Deportivo, negó que el tribunal hubiera recibido recurso oficial alguno de la federación marroquí relacionado con la supuesta llamada, según informó la periodista Malang Sané. Por su parte, la Federación Senegalesa rechazó las acusaciones, y su secretario general, Abdoulaye Seydou Sow, calificó de «ficticio» el supuesto recurso y aseguró que Abdoulaye Fall no conoce a los árbitros encargados del caso y que no asistió a la audiencia celebrada el 8 de octubre.