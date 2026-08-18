El nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad, expresó su felicidad tras brillar en su primera aparición como titular con el equipo, asegurando que la buena preparación para la nueva temporada estuvo detrás de esta actuación destacada.

El Al-Ittihad venció al Al-Najma por tres goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos hoy martes en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, en Buraida, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

Ilenikhena marcó dos de los tres goles del Al-Ittihad en los primeros 45 minutos, concretamente en los minutos 16 y 38, tras dos potentes disparos con su pierna izquierda, el primero desde dentro del área y el segundo desde fuera de ella.

Sobre el motivo de esta actuación destacada, el delantero nigeriano declaró a los canales de "Thmanyah": "Trabajé duro durante la pretemporada para estar listo para esta campaña y para el inicio de mi trayectoria con el equipo, por eso estoy feliz".

Y añadió: "La temporada pasada ya es pasado, y ahora nos centramos en el presente. Trabajo duro con el apoyo y la confianza del entrenador, de todos los miembros del cuerpo técnico y de los jugadores, y estoy listo para ayudar al equipo de la mejor manera".

Y concluyó: "Mi celebración la ideé con mis amigos, y solía celebrarla en el Mónaco antes de venir aquí, por eso la repetí hoy con los dos goles".

Cabe recordar que este es el primer partido en el que participa como titular el jugador de 20 años desde su traspaso al Al-Ittihad procedente del Mónaco durante el pasado mercado de fichajes invernal.