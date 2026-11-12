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Yosua Arya
Traducido por

Ilkay Gundogan, vinculado a un sorprendente cambio de club en Estambul mientras estalla el malestar en el Galatasaray

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Ilkay Gundogan estaría despertando un gran interés en el Basaksehir tras perder peso en la jerarquía del Galatasaray. El excentrocampista del Manchester City ha tenido muy pocos minutos esta temporada, lo que ha alimentado los rumores sobre un polémico fichaje por otro club de Estambul para intentar relanzar su carrera.

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Gundogan pierde protagonismo en el Galatasaray

La etapa de Gundogan en el Galatasaray atraviesa un serio contratiempo esta temporada: el excentrocampista del Manchester City se ha visto de repente apartado del once titular. El jugador de 36 años apenas ha disputado 74 minutos en partidos oficiales esta temporada, un descenso drástico respecto al peso que tenía antes en la plantilla.

Según informaciones de medios turcos recogidas por BILD, el Basaksehir sigue de cerca su situación y lo considera un refuerzo ideal para el mercado de invierno. El club, también de Estambul, quiere ampliar sus opciones en el centro del campo de cara a la segunda mitad de la temporada.

Gundogan ha expresado públicamente su frustración por la repentina falta de minutos. Ese descontento manifiesto no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre una salida inminente del club.

Seguir en Estambul resulta atractivo

Un posible traspaso al Basaksehir ofrece una ventaja particular al veterano centrocampista: le permitiría permanecer en Estambul sin tener que cambiar de vida. Esa comodidad hace que un cambio de club dentro de la ciudad resulte mucho más atractivo que un lucrativo traspaso a Arabia Saudí.

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Aunque hay clubes de Oriente Medio realmente interesados en ficharlo, Gundogan parece reticente a abandonar Europa por ahora. Seguir en un entorno conocido podría ofrecerle las condiciones ideales para recuperar su mejor nivel.

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El Basaksehir, además, tiene experiencia como destino para veteranos de renombre. Mesut Ozil, antiguo compañero suyo en la selección alemana, puso fin a su carrera como futbolista en el club en 2023.

De campeón de liga a relegado en la plantilla

Gundogan llegó al Galatasaray en el verano de 2025 y enseguida desempeñó un papel fundamental para ayudar al club a conquistar su 26.º título de liga. Sin embargo, la dinámica de la plantilla cambió drásticamente durante el reciente parón veraniego y el experimentado organizador perdió posiciones en la jerarquía del equipo.

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El Basaksehir representa una alternativa interesante y cuenta ya en su plantilla con exjugadores de la Bundesliga como Davie Selke y Berkay Ozcan. El club también mantiene estrechos vínculos históricos con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien afirma haber participado en su fundación y anteriormente ocupó la presidencia del club.

Como singular homenaje a Erdogan, el club ha retirado el dorsal número 12. El presidente turco llevó ese número en el partido inaugural del estadio.

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La salida en verano sigue siendo probable

Pese a los crecientes rumores sobre un traspaso, Gundogan no se plantea actualmente una salida inmediata en invierno. El centrocampista ha disfrutado recientemente de dos intervenciones prolongadas tras salir desde el banquillo, lo que apunta a que está dispuesto a luchar por su puesto a corto plazo.

Sin embargo, una renovación de su contrato actual, que vence al final de la temporada, parece completamente descartada. La relación entre el jugador y el Galatasaray parece abocada a terminar dentro de unos meses.

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Como todavía no tiene previsto retirarse, Gundogan probablemente tendrá que encontrar un nuevo club el próximo verano. Un fichaje libre por otro equipo de Estambul sigue siendo una posibilidad muy realista mientras busca prolongar su carrera.