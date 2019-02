Iker Hernández jugará en San José

El mediocampista español llegó para Bolívar, pero no convenció y se fue a filas de San José que se alista para la Libertadores.

El mediocampista español Iker Hernández jugará esta temporada en filas de San José tras pasar todo el mes entrenándose en el primer plantel de Bolívar que decidió cederlo a préstamo por una temporada.

Hernández no logró quedarse en Bolívar, la Academia ya estaba completa y el jugador no contaba con el visto bueno del entrenador César Vigevani quien no lo tomó en cuenta en ningún partido.

A esto se sumó que Bolívar logró concretar la contratación del chileno Carlos Gómez quien jugó su primer partido la noche del miércoles cuando la Academia venció por 2-3 a Defensor Sporting, en Montevideo.

Hernández, quien llegó a La Paz los primeros días de enero, fue dado a préstamo a San José ya que firmó su contrato con Bolívar y al término de este decidirá si sigue en Bolivia o si se marcha a otro país.

El gerente general del club, Dardo Gómez, informó que el préstamo del jugador se debió a que ya tienen el número de extranjeros contratados permitidos por la División Profesional (solo se permiten seis) y que era mejor que Hernández tenga más oportunidades en San José que juega la Copa Libertadores.