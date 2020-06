Iker Casillas anuncia que retira su candidatura a presidente de la Federación Española de Fútbol

El portero ha emitido un comunicado para explicar su decisión y parece que Luis Rubiales será reelegido sin competencia.

Iker Casillas ha anunciado que finalmente no se presenterará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. El futbolista comunicó su decisión en un comunicado oficial en las redes sociales.

Las elecciones a la presidencia están previstas para el próximo 17 de agosto, si el Consejo Superior de Deportes lo permite o en su defecto el 17 de septiembre, y el portero anunció a principios de 2020 que se presentaría para competir en esta carrera electoral con el actual presidente, Luis Rubiales, que sustituyo en el cargo a Ángel María Villar en 2018.

No obstante, el legendario portero del Real Madrid y la Selección Española no descarta retomar la idea de volver a presentarse en el futuro y señala que "quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello".

"El principal motivo es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. No es una puerta cerrada al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello. Espero que en las próximas elecciones se pueda dar, conmigo y con otros candidatos", explica el comunicado.