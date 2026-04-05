Ihattaren señala el club europeo de élite ideal para Saibari, la estrella del PSV

Hans Kraay junior elogia en «Goedemorgen Eredivisie» a Ismael Saibari, quien volvió a ser decisivo para el PSV en el partido en casa contra el FC Utrecht (4-3). Mohamed Ihattaren menciona directamente el nombre de un club europeo de primer nivel, en caso de que el destacado jugador abandone los Países Bajos en el futuro.

«No me preocupa el PSV, porque vi a Ismael Saibari. ¡Estuvo increíblemente bien!», exclama Kraay tras la actuación del centrocampista ofensivo contra el Utrecht el sábado, para luego ceder la palabra a su compañero de mesa Ihattaren.

«Es un jugador fantástico, Izzy, sí», coincide el creador de juego del Fortuna Sittard. «Ayer (sábado, nota del editor) volvió a ser decisivo». Saibari marcó dos goles con el PSV, que se proclamó campeón oficioso tras la victoria por 4-3 en casa.

Ihattaren continúa: «Tiene agallas y se le nota la bravura. Es tan fuerte», afirma el exjugador del PSV, que ve a Saibari llegar a la élite europea. «Me gustaría verlo en el Bayern de Múnich, al cien por cien. Tiene esas cualidades».

En opinión de Ihattaren, Saibari está listo para dar el salto a una categoría superior, tras haber sido fundamental durante varios años para el líder de Eindhoven. «Es realmente decisivo para el PSV, realmente decisivo».

«En mi opinión, Saibari ha mejorado aún más con la ausencia de Ricardo Pepi. Que Guus Til jugara un poco retrasado en la delantera y se dejara caer. Y Saibari entrara, y viceversa», Kraay ha visto a Saibari dar pasos de verdad en el último periodo.

Saibari tiene un contrato con el PSV que aún le queda por cumplir más de tres años. Su contador marca exactamente 140 partidos con el club de Eindhoven, con 41 goles y 29 asistencias como resultado.