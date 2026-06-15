Ihattaren se muestra muy claro sobre un posible regreso al PSV o al Ajax

Mohamed Ihattaren vuelve a reiterar en la NOS Mixed Zone que le gusta mucho el Feyenoord. El centrocampista ofensivo, con contrato en el Fortuna Sittard hasta mediados de 2027, se pregunta si jugar en Rotterdam-Zuid es realmente una opción.

«El Feyenoord aún no se ha puesto en contacto conmigo. Me gustaría, claro que sí», afirma Ihattaren, quien no oculta que le encantaría fichar por De Kuip. El exjugador del PSV y del Ajax describió al Feyenoord a principios de este año en ESPN como su «club de ensueño».

Confirma que su agente habla con varios clubes y añade: «Una transferencia dentro del país sería ideal». Descarta al NEC y aclara que solo le interesa uno de los tres grandes de Países Bajos.

Su pasado en PSV y Ajax no le pesa: «¿Quién diría que no a esos clubes? Además, el Feyenoord ya está en la fase de grupos de la Champions».

“¿Sabes qué es curioso? Yo también soy una ganga, ¿eh? Mi cláusula es de solo tres millones en el Fortuna Sittard”, concluye. Ya había insinuado que el club limburgués aceptaría algo menos.

Antes había dicho que prefiere jugar una temporada más en la Eredivisie. Sus experiencias en el extranjero con Juventus, Sampdoria y Slavia de Praga no fueron exitosas.