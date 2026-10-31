El delantero adelantó al Bremen en el minuto 57 del partido de la Bundesliga contra la TSG Hoffenheim, tras una acción decidida y una definición aún más contundente. Así, se convirtió en el primer jugador del Werder desde Völler, en la temporada 1982/83, y en el segundo en la historia del club que marca al menos un gol en siete partidos consecutivos de la Bundesliga.

Como Füllkrug también había marcado entre semana en el partido de la Copa de Alemania en el campo del Borussia Dortmund (2-3), en el que firmó un doblete, es el primer jugador del Werder desde la creación de la Bundesliga en la temporada 1963/64 que ve puerta en ocho partidos oficiales consecutivos. Ni siquiera lo logró el campeón del mundo Völler, que jugó como delantero en el Bremen entre 1982 y 1987.

Füllkrug, que regresó cedido al SVW desde el West Ham United a mediados de agosto, prolongó ante el Hoffenheim su extraordinario inicio de temporada. Con nueve goles, el jugador de 33 años encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y, con cada nuevo tanto, refuerza sus opciones de regresar a la selección alemana.

¿Convocará Klopp a Füllkrug el jueves para la selección alemana?

El propio Füllkrug, cuya última convocatoria con la selección alemana fue en septiembre de 2025 y que, entre otras cosas, se perdió el Mundial del pasado verano, se muestra especialmente cauto al respecto. «Hemos iniciado una nueva era en Alemania, queremos ser jóvenes y dinámicos. Lo entiendo si ese es el caso. Y, si no, siempre podremos reaccionar», dijo Füllkrug el pasado fin de semana en el programa Aktuellen Sportstudio de ZDF. El goleador subrayó expresamente que siempre estaría disponible si el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, lo necesitara.

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Klopp no incluyó a Füllkrug en su primera convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de finales de septiembre y principios de octubre. Recientemente, con motivo del partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal FC (2-2), Klopp dio a entender en DAZN, al hablar del jugador del Bremen, que su edad avanzada como futbolista hacía menos probable su convocatoria: «Niclas Füllkrug marca un gol tras otro en la Bundesliga, pero tiene 33 años. No es culpa mía».

Sin embargo, Klopp, que anunciará el próximo jueves su convocatoria para los partidos internacionales de noviembre, no quiere descartar nada: «Lionel Messi acaba de jugar un Mundial con, ¿cuántos tenía?, 39 o 40 años. Así que se puede. Pero, para empezar, me alegro de que Niclas esté de vuelta y juegue como lo está haciendo, porque había tenido problemas físicos, fueran cuales fueran. Y ahora parece más fresco que nunca. Así que todo está bien».

En pocos días se sabrá si Klopp sigue prescindiendo de Füllkrug pese a la increíble racha goleadora del internacional alemán en 24 ocasiones (14 goles).