Hamza Abdelkarim siguió acaparando las miradas durante la pretemporada del Barcelona, ya que el delantero egipcio se convirtió en el máximo goleador del equipo en los preparativos con 4 goles, en un momento en el que el director técnico, Hansi Flick, sigue reclamando el fichaje de un nuevo delantero.

El diario catalán "Sport" señaló este jueves, en un reportaje que tituló "La revolución de Hamza Abdelkarim en el Barcelona", que el internacional egipcio fue el jugador más destacado del Barça durante las semanas previas al inicio de la temporada, aprovechando la ausencia de otro delantero puro en la plantilla.

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Flick sigue queriendo incorporar a un nuevo "9", pero al mismo tiempo se ha llevado una impresión muy positiva sobre las cualidades que puede ofrecer Hamza Abdelkarim, quien marcó un gol en la victoria sobre el Al Ahly egipcio (2-1) ayer miércoles, en el Trofeo Joan Gamper.

Y a pesar de que el delantero egipcio todavía tiene 18 años, y puede que le falte algo de experiencia, posee un olfato goleador destacado, y sabe cómo estar en el lugar y el momento adecuados para finalizar las jugadas, según "Sport".

El diario añadió: "Sus cuatro goles en la pretemporada lo confirman, tras convertirse en el máximo goleador del Barcelona en los preparativos, el mismo logro que alcanzó Lamine Yamal en la pasada pretemporada, cuando marcó 4 goles en 4 partidos".

Unos meses muy rápidos

Los pasos de Hamza Abdelkarim se aceleraron desde su llegada al Barcelona. Se incorporó inicialmente cedido por el Al Ahly para jugar con el equipo juvenil, antes de saltar a la selección de Egipto para participar en el Mundial, y luego el club catalán decidió comprar su contrato y vincularlo al club hasta 2029.

Y a pesar de que merecía disfrutar de un periodo de descanso más largo, el delantero egipcio insistió en acortar sus vacaciones e incorporarse a la preparación del equipo bajo la dirección de Flick desde el primer día, un paso que se ganó la admiración del entrenador alemán.

Otros goleadores que brillaron en los preparativos

Encabezar la lista de goleadores del Barcelona en la pretemporada no garantiza que el jugador mantenga el mismo nivel durante toda la temporada, pero representa un impulso importante.

Pau Víctor ya había encabezado la lista de goleadores del equipo en 2024, con 3 goles en 4 partidos, sin que su experiencia posterior transcurriera de la forma que esperaba.

Y antes de eso, Ferran Torres fue el máximo goleador del equipo en la pretemporada de 2023, con 3 goles en 4 partidos, mientras que Ousmane Dembélé marcó 5 goles en 5 partidos, durante los preparativos de la temporada 2022-2023.

Nueve jugadores diferentes marcaron los goles del Barcelona en la última pretemporada, y son:

Hamza Abdelkarim (4 goles), Jissy Bissiouou y Raphinha (dos goles), Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ibrima Toncara, Álex González, Karim Adeyemi y Lamine Yamal (un gol).

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