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Un exjugador del Real Madrid sigue llamando la atención en LaLiga. Su nombre aparece ligado a una llamativa estadística que vuelve a poner el foco en su trayectoria y lo compara con algunas de las figuras más destacadas del conjunto blanco y del Barcelona.

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El experto en estadística español Alexis, conocido como «Mister Chip», reveló que Ferran García, jugador del Real Betis, no ha perdido ninguno de los partidos de LaLiga que ha disputado en la jornada posterior a los parones internacionales.

Según la misma estadística, García suma 16 partidos consecutivos sin perder, con 10 victorias y 6 empates, tras el empate a uno de su equipo esta noche ante el Sevilla en la 13.ª jornada de LaLiga.

García iguala así el registro de Fede Valverde, jugador del Real Madrid, que también ha disputado 16 partidos en estas circunstancias sin conocer la derrota, aunque con mejores números en cuanto a victorias: 13 triunfos y 3 empates.

Por detrás de ambos aparece Eric García, jugador del Barcelona, con 15 partidos, mientras que Pedri, Gavi, Thibaut Courtois y Dani Carvajal acumulan 14 encuentros consecutivos sin perder.

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El exjugador del Real Madrid ha firmado esta cifra en tres etapas: comenzó su recorrido en el Rayo Vallecano, después regresó al Real Madrid y, desde la presente temporada, vive una nueva experiencia en el Real Betis.

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Ferran García, de 27 años, comenzó su carrera en la cantera del Real Madrid en 2013, cuando se incorporó al equipo sub-15, y fue quemando etapas en las distintas categorías hasta llegar al filial. Recibió su primera oportunidad con el primer equipo en diciembre de 2018, en el duelo ante el Melilla de la Copa del Rey, en el que dio una asistencia.

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Sin embargo, la dificultad para hacerse con un puesto fijo en el primer equipo le llevó a buscar una oportunidad fuera del club, y en septiembre de 2020 se marchó cedido al Rayo Vallecano, una operación que se convirtió en traspaso definitivo en el verano de 2021. El Real Madrid se reservó el 50 % de los derechos del jugador, lo que le otorgaba una ventaja económica en caso de regreso o de traspaso a otro club.

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Su etapa en el Rayo fue el punto de inflexión más importante de su carrera: se convirtió en uno de los pilares del equipo, contribuyó a su ascenso a LaLiga y después ofreció un rendimiento destacado en Primera División, lo que reavivó el interés del Real Madrid.

En febrero de 2023, el Real Madrid decidió recuperar a su jugador, aprovechando que conservaba la mitad de sus derechos, a cambio de 5 millones de euros, en lugar de pagar la cláusula de rescisión de 10 millones. Ferran García regresó oficialmente en julio de ese mismo año y firmó un contrato por cuatro temporadas. Disputó tres campañas con el primer equipo, en las que jugó 110 partidos en todas las competiciones y conquistó cinco títulos, entre ellos la Liga de Campeones y LaLiga.

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En julio de 2026 terminó la segunda etapa de Ferran García en el Real Madrid, después de que el club blanco alcanzara un acuerdo con el Real Betis para el traspaso del lateral español, que firmó un contrato hasta junio de 2030.

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