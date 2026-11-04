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El joven David Boly, del Paris Saint-Germain, reveló que afrontar su debut en la Champions League como si fuera un partido de la cantera le ayudó a marcar en la goleada por 6-0 ante el Villarreal del martes. El suplente de 17 años redondeó una contundente victoria europea en el Estadio de la Cerámica tras saltar al campo en los últimos minutos.

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Un suplente de 17 años redondea una goleada contundente

El prometedor Boly, de 17 años, puso el broche a una actuación demoledora en España en la jornada 4 después de que el entrenador Luis Enrique sustituyera a Desire Doue, Vitinha y Achraf Hakimi en el minuto 74. El joven recibió un pase de Joao Neves, avanzó por la banda y disparó desde un ángulo cerrado. El balón rebotó en la pierna de un defensa y acabó en la portería. Cuando saltó al campo, varios aficionados locales ya habían abandonado el estadio después de que los errores defensivos llevaran al equipo anfitrión a encajar cuatro goles en 17 minutos.

La mentalidad de la cantera calma los nervios del debut

En declaraciones a PSG TV tras el pitido final, Boly explicó cómo mantuvo la calma: «En cuanto Luis Enrique me dijo que calentara, me concentré. Luego me dijo que iba a entrar y le respondí que haría lo de siempre, igual que con el equipo juvenil: no ponerme nervioso y limitarme a jugar a mi fútbol. Y dio resultado, porque recibí el balón de Joao Neves, avancé hacia la portería, disparé y vi cómo entraba. ¡Fue increíble!

«Todo esto es fruto de mi trabajo durante tantos años, desde que era un niño. Siempre he seguido trabajando cada vez más duro y creo que ha dado sus frutos. Ahora tengo que continuar; todavía tengo margen de mejora. Estoy muy contento y voy a disfrutarlo esta noche y mañana.

«Marcar es increíble, pero debutar en la Champions League en un partido así fue una sensación increíble. Quiero dar las gracias a todos, empezando por el entrenador, que confió en mí, y a todo el cuerpo técnico, que me ha ayudado desde el principio, desde que me incorporé al primer equipo el año pasado. ¡Estoy encantado!»

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Un arranque arrollador hunde al equipo español

Antes de la breve aparición de Boly en los minutos finales, Neves abrió el marcador en un córner en el minuto 9, después de que el portero Peter Gulacsi evitara un gol de Doue. Maghnes Akliouche asistió a Doue en el minuto 12 tras un mal pase de Gulacsi en la salida de balón. Sesenta segundos después, Senny Mayulu castigó otra pérdida y, en el minuto 17, Akliouche asistió a Fabian Ruiz.

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El portero visitante Matvey Safonov frustró a Ayoze Perez y Pape Gueye antes y después del descanso, respectivamente, mientras que Ruiz completó su doblete cinco minutos después del inicio de la segunda parte tras una falta botada por Vitinha.

El vigente campeón lidera la clasificación europea

La goleada al conjunto español dejó al vigente campeón de Europa con 12 puntos y tres de ventaja al frente de la clasificación de la fase de liga, tras sus anteriores victorias ante Slovan Bratislava (6-1), Manchester City (4-2) y Barcelona (4-2).

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Después de superar un mal comienzo en la competición nacional, con dos puntos en tres partidos de Ligue 1 y una derrota en casa por 2-1 ante el Mónaco, el equipo de Enrique suma ya 10 victorias consecutivas en todas las competiciones. En su próximo compromiso europeo, el 25 de noviembre, el líder de la liga francesa recibirá a la Roma, mientras que el Villarreal, que solo ha ganado una vez, visitará al Slavia de Praga.