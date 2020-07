Igor Lichnovsky dio positivo por coronavirus

El defensa talagantino no podrá disputar la GNP, copa amistosa que trae de vuelta el fútbol en México. De paso, aclaró que no tiene síntomas.

El zaguero central y seleccionado por Igor Lichnovsky confirmó el jueves por la noche que está contagiado de coronavirus, pero que es asintomático y no tiene riesgos de empeorar su salud.

"El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de covid–19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien, sin novedad y tomando todas las precauciones desde el primer día que se recomendó en hacer cuarentena", reseñó el surgido desde Universidad de Chile en su cuenta de Instagram.

El defensor del , club que estará disputando la Copa GNP por México, señaló que "empatizo con todos los que han dado positivo, que han llevado a muchos a la misma muerte", y citando pasajes de la biblia se mostró sereno y redondeó que "hay un hogar celestial esperándome en el cielo", en una de las varias reflexiones con tono positivo.

Por lo pronto, Igor (que ha jugado 7 veces con La Roja en la era de Reinaldo Rueda, como titular frente a Corea del Sur y Rumania) se baja de la GNP.

Su declaración pública: