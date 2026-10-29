Informes de prensa han revelado los jugadores a los que votó el periodista saudí en sus elecciones para los ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2026.

La revista francesa "France Football" celebró la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 en la capital británica, Londres, en las primeras horas de la mañana del pasado martes, en la que se coronó al delantero inglés Harry Kane.

La coronación del delantero del Bayern Múnich llegó tras obtener el mayor número de puntos, según el voto de 100 periodistas de todo el mundo, que representan a los 100 países mejor clasificados por la Federación Internacional de Fútbol "FIFA".

Entre esos periodistas destacó el nombre del periodista saudí Khalid Al-Arafa, que votó en el premio por cuarto año consecutivo, según reveló el comunicador Mohammed Al-Khamis, a través del programa "En 90", en los canales deportivos saudíes.

Al-Khamis dijo que Al-Arafa otorgó su primer voto a Harry Kane para ganar el premio este año, mientras que el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, quedó segundo, y el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, en el tercer puesto.

El periodista saudí no otorgó su voto ni al senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr, ni al mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah, quienes representaron a la Roshn Saudi League en la lista inicial compuesta por 30 jugadores.

Cabe recordar que Mané y Quiñones quedaron en los dos últimos puestos de la clasificación del Balón de Oro de 2026, siendo esta la peor posición en la historia de la estrella senegalesa, que anteriormente había logrado el segundo puesto en 2022.