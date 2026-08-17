Al margen de la gala en el amistoso de su club, el FC Brentford, con un 7-0 ante el Eintracht Frankfurt este sábado, el atacante de 24 años subrayó sus ambiciones de querer hacerse por fin un sitio fijo en la selección alemana.

«Sí, claro. Creo que las cartas se han vuelto a barajar. Todos quieren mostrarse y, por supuesto, yo también quiero volver a intentarlo», señaló Schade, cuando fue preguntado por un posible nuevo comienzo con Klopp como nuevo seleccionador de Alemania.

Ante el SGE, Schade había sido antes el jugador más destacado con dos goles y dos asistencias. Para su primer tanto apenas necesitó dos minutos: tras un error en la defensa del Frankfurt, el velocísimo atacante empujó el balón para firmar el tempranero 1-0. Schade asistió en los goles de Igor Thiago y Keane Lewis-Potter, antes de poner él mismo de nuevo el broche final con el 7-0.

«Estoy satisfecho, por supuesto. Sí que me habría gustado marcar tres goles, cuando ya has hecho dos, pero eso, naturalmente, sería quejarse a un nivel muy alto. Pero el foco está en todo el equipo, y en ese sentido estoy muy feliz con el rendimiento colectivo», afirmó el jugador de 24 años tras el pitido final.

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¿Por qué Kevin Schade no participó en el Mundial 2026?

Schade había sido considerado un firme candidato a participar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tras sus buenas actuaciones la pasada temporada con el Brentford —en 35 partidos de la Premier League logró ocho goles y cuatro asistencias—, pero finalmente el exseleccionador Julian Nagelsmann decidió no convocarlo.

En torno a la convocatoria, Nagelsmann explicó que Schade tenía opciones de entrar en la lista para el Mundial, pero que al final la decisión sería ajustada entre el jugador de 24 años, Karim Adeyemi y Maximilian Beier (ambos del BVB). Solo este último logró entrar en la lista definitiva para el torneo.

Schade ya había disputado su primer partido internacional en 2023 con Hansi Flick y, en total, suma ya cinco apariciones (una asistencia) con la camiseta de Alemania. Su última presencia con Alemania fue en la clasificación para el Mundial ante Luxemburgo en noviembre de 2025.