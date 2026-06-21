«Idiota y derrotista»... La afición saudí critica a Donis al estilo español

La goleada 0-4 sufrida por Arabia Saudí ante España en la segunda jornada del Mundial 2026 provocó la ira de la afición, que culpó al seleccionador griego Georgios Donis. al considerar que el equipo quedó muy por debajo del nivel mostrado ante Uruguay en la primera jornada.

Las críticas feroces persiguen al entrenador griego

Tras el encuentro, las redes se llenaron de críticas: muchos afirman que el técnico leyó mal el partido y no supo contener la superioridad española.

Algunos lo llamaron «imbécil», y otros criticaron su mentalidad «derrotista», pues priorizó la defensa y renunció al juego ofensivo que venía mostrando la selección.









La alineación, bajo la lupa

La alineación elegida por Donis, que dejó fuera a jugadores ya consolidados, generó mucha polémica.

Muchos creen que sus decisiones no funcionaron: el equipo encajó tres goles tempraneros y apenas generó peligro.

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Además, su decisión de usar cinco defensas recibió muchas críticas, pues muchos creen que esa táctica dio a España más espacios que ventajas.

La comparación con el partido ante Uruguay agrava el enfado.

La comparación con el partido ante Uruguay incrementó las críticas, pues en ese encuentro la selección saudí mostró equilibrio y disciplina, y sumó un valioso empate 1-1.













La afición cree que los Verdes perdieron ante España todo lo bueno que habían mostrado contra Uruguay: organización defensiva, salida de balón y espíritu de lucha. Muchos piensan que el entrenador dio un paso atrás en las ideas que funcionaron en el debut.

El encuentro ante Cabo Verde aumenta la presión sobre Donis.

Ahora, todos los ojos están puestos en el próximo duelo contra Cabo Verde, decisivo para el futuro de Arabia Saudí en la Copa Árabe y que aumenta la presión sobre el técnico griego.

La afición exige que corrija errores y recupere la identidad del equipo, pues un nuevo tropiezo podría multiplicar las críticas y complicar aún más su situación.