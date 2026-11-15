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Lamine Yamal, estrella del Barcelona, dirigió unas palabras llenas de rabia a Elliot Anderson, centrocampista de la selección de Inglaterra, tras provocar su expulsión durante el duelo contra España, después de que le arrebatara el balón al defensa Quansah y consiguiera un penalti que devolvió a la selección española al partido, en un momento en el que los ingleses ganaban por 3-0.

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La selección de Inglaterra, dirigida por su entrenador Thomas Tuchel, imponía su superioridad sobre el conjunto local gracias a su ventaja física, y se encaminaba a lograr una gran victoria en el estadio Metropolitano, antes de que llegara la jugada que cambió el rumbo del encuentro.

Yamal le arrebató el balón a Kwanzah y arrancó con él en dirección a la portería de Inglaterra, encontrándose en una situación casi mano a mano con el guardameta Trafford, pero Anderson lo alcanzó por detrás, lo agarró y lo derribó mientras avanzaba hacia la portería.

El árbitro señaló penalti a favor de España y mostró la tarjeta roja directa a Anderson por su intervención, que privó a Yamal de una ocasión clara de gol, viéndose obligada la selección inglesa a completar el partido con diez jugadores.

«Idiota, idiota»: la furia de Yamal contra Anderson

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El incidente no terminó con la decisión de la expulsión, ya que Yamal se enzarzó en una discusión verbal con Anderson nada más levantarse del césped, y le repitió en la cara la frase «idiota, idiota», antes de instarlo a abandonar el terreno de juego rápidamente, para que la selección de España pudiera ejecutar el penalti y reanudar el juego.

Mikel Oyarzabal se encargó de ejecutar la pena máxima y no desaprovechó la oportunidad, después de alojar el balón en las mallas, marcando el primer gol de España y recortando la diferencia a 1-3, dándole al conjunto local la posibilidad de recuperar sus esperanzas en el partido.

La jugada llegó en un momento en el que la selección española sufría ante la presión inglesa y no lograba encontrar la manera de detener los ataques del rival, antes de que Yamal consiguiera cambiar el panorama al robarle el balón a Kwanzah y obtener el penalti que devolvió la vitalidad al rendimiento de su equipo.