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El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, reveló el mensaje que dio al descanso y que inspiró la primera victoria liguera de su equipo en Stamford Bridge este siglo. El Leeds arrolló por 4-1 al Chelsea de Xabi Alonso: pese a encajar un gol de Emmanuel Emegha en su primer partido como titular, dominó tras el descanso y ascendió al sexto puesto de la Premier League.

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Farke lleva al Leeds a un triunfo histórico en Stamford Bridge

Daniel Farke celebró una tarde histórica para el Leeds United después de que su equipo remontara para golear por 4-1 al Chelsea de Xabi Alonso en Stamford Bridge. Noah Okafor marcó dos goles, Dominic Calvert-Lewin anotó de penalti y Brenden Aaronson culminó un contraataque en los últimos minutos para dar al Leeds su primera victoria en ese estadio desde 1999.

El resultado eleva al Leeds al sexto puesto de la Premier League, después de que Emmanuel Emegha adelantara brevemente a los locales en la primera parte, en su primer partido como titular. «Un gran resultado», dijo Farke. «Es nuestra primera victoria como club en Stamford Bridge en este siglo. Eso lo dice todo sobre el lugar que ocupa en nuestra historia. Me habría decepcionado empatar hoy y al descanso ya estaba un poco decepcionado. Creo que fuimos el mejor equipo, dominamos el partido y conseguimos que nuestro plan funcionara».

El mensaje al descanso impulsa la goleada en la segunda parte

El Leeds respondió al gol inicial de Emegha en menos de tres minutos por medio de Okafor y se hizo con el control absoluto tras el descanso. Calvert-Lewin marcó de penalti después de una mano de Morgan Rogers. Farke reveló que, durante el descanso, instó a sus jugadores a ir sin tregua a por los tres puntos en lugar de conformarse con el empate.

«No estaba decepcionado con mis chicos, solo con el resultado al descanso», explicó Farke. «Los animé a seguir haciendo lo mismo. Hablamos de cómo podíamos crear aún más ocasiones. En general, les felicitamos mucho por la primera parte y les pedimos que fueran a por la victoria y no se echaran atrás. Los chicos salieron con mucha fuerza y pareció que habían escuchado. Diría que la segunda parte fue toda nuestra».

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La disciplina táctica, por encima de la fuerza física

Aunque el Leeds se impuso al Chelsea en el juego aéreo y en las jugadas a balón parado, con actuaciones dominantes de Ethan Ampadu y Calvert-Lewin, Farke rechazó que el triunfo se debiera únicamente a la fuerza física. En su lugar, atribuyó la neutralización del ataque del Chelsea, repleto de estrellas, a la minuciosa preparación de la presión y la colocación compacta del equipo.

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«Si solo se tratara de fuerza física, iría al gimnasio, buscaría a unos culturistas y los pondría en el campo», insistió Farke. «Pero hay que estar tácticamente impecable. Hay que analizar lo que hacen en sus procesos y trabajar durante la semana cómo queremos presionar y mantenernos compactos como equipo. Mostramos ganas de trabajar y de esforzarnos al máximo; esta es la cultura que hemos implantado».

Crece la confianza del Leeds al entrar entre los seis primeros

Vencer a un Chelsea en el que jugaron Cole Palmer, Estevao Willian y Moises Caicedo, que se retiró lesionado en la primera parte, dio a la plantilla de Farke tanto puntos importantes como confianza. «Noches como esta, cuando te enfrentas a un equipo con potencial de talla mundial, lo dominas y puedes decir que has sido el mejor, te dan mucha fe y confianza», añadió.

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El Leeds intentará aprovechar su sexto puesto en la Premier League, mientras Alonso deberá recomponer al Chelsea antes de su visita al Nottingham Forest en la tarde-noche del viernes 27 de noviembre.