Icons 2010 - Vuvuzelas, Jabulani y una nueva Mano de Dios: el drama y las controversias que marcaron la espectacular Copa del Mundo en Sudáfrica

La Copa del Mundo de 2010, celebrada en Sudáfrica, fue recientemente calificada como la mejor Copa del Mundo jamás disputada en una de esas encuestas de internet. Dependiendo de tu visión sobre lo que hace brillante a un Mundial, esta información puede despertar tu entusiasta aprobación o hacerte poner los ojos en blanco y mascullar algo sobre vuvuzelas, balones impredecibles, motines y aquella mano de Luis Suárez.

Hablamos del primer Mundial que tuvo lugar en la era digital moderna, con las redes sociales llevando cada aspecto de la experiencia directamente a lo más profundo de tu cerebro a través de la pantalla de tu celular. Tanto Twitter como Facebook estaban en su primer apogeo, interconectados y llenos de vitalidad, y transformaron esta edición del torneo en algo más que un grupo de hombres pateando un balón para ganar un trofeo dorado. La transformaron en una experiencia inmersiva de cultura pop, en la que podías tuitear en vivo sobre jugadas polémicas, o vivir la experiencia corporativa higienizada a través de que el entonces presidente de 71 años de la FIFA declarara: “También estoy muy feliz de compartir mi propia experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2010 con los aficionados de todo el mundo”, en su primer tuit, en la víspera de la final.

Facebook, como se conocía el día de su lanzamiento, tenía apenas tres meses cuando, en una discreta sala de conferencias en Zúrich, Joseph 'Sepp' Blatter, presidente de la FIFA, hizo todo lo posible por generar suspense en el anuncio del país anfitrión de la Copa del Mundo de 2010, insistiendo varias veces en que descubriría el resultado del dudoso proceso de candidatura de la FIFA en tiempo real, al sacar el nombre del país ganador de un simple sobre blanco, adornado con un llamativo sello rojo. Sin embargo, la presencia de Nelson Mandela sentado en la primera fila demostraba que Blatter no estaba siendo del todo sincero. No invitas al venerado ícono global de la lucha contra el apartheid a ocupar el lugar de honor y luego le dices que ha perdido.

Cuando Blatter abandonó el escenario y finalmente confirmó al ganador, la delegación sudafricana estalló de alegría, y varios de sus integrantes sacaron largos tubos de plástico y presentaron al mundo lo que se convertiría en una característica sonora definitoria del propio Mundial.

La vuvuzela

El origen de la vuvuzela es disputado, ya que las “cornetas de estadio” ya estaban disponibles para los aficionados en Estados Unidos y, al menos desde la década de 1960, en países de América Latina. Incluso existe una versión del instrumento en una pintura de 1870, The Dinner Horn, del artista estadounidense Winslow Homer. En Sudáfrica, sin embargo, la vuvuzela nació un día de 1965, cuando un aficionado local llamado Freddie Maake añadió un tubo adicional a una bocina de bicicleta, por razones que siguen siendo un misterio. Desarrolló y perfeccionó la idea a lo largo de las décadas siguientes, hasta que el fin del apartheid, a mediados de los años 1990, convirtió a la vuvuzela en un elemento central de la cultura futbolística sudafricana. Luego, en 2001, una empresa de plásticos de Ciudad del Cabo decidió producir en masa el tubo de un metro de longitud, haciendo que el zumbido alto y monótono se convirtiera rápidamente en el sonido omnipresente que acompañaba al fútbol en todo el país.

Esos primeros toques de vuvuzela en el anuncio del país anfitrión fueron solo la primera advertencia de un tema que consumiría el mundo del fútbol. Cuando el evento preparatorio de la propia Copa, la Copa Confederaciones de 2009, tuvo lugar, cada partido quedó inundado por el sonido de un millón de abejas furiosas.

“Creo que esas vuvuzelas son irritantes”, se quejó el centrocampista de España, Xabi Alonso. “No contribuyen al ambiente en el estadio. Deberían estar prohibidas”.

Era una opinión compartida por muchos otros jugadores, entrenadores y, especialmente, emisoras europeas y sudamericanas, que intentaron desarrollar técnicas de filtrado de audio para reducir la intensidad del sonido de la vuvuzela en sus transmisiones. Pero la vuvuzela no sería silenciada. El zumbido aparentemente constante que producía era, en realidad, compuesto por una amplia gama de frecuencias, muchas de ellas dentro de la misma banda de la voz humana. Si filtrabas las vuvuzelas, también perderías a los narradores, los cánticos de las hinchadas y todos los demás sonidos que le dan al fútbol su atmósfera única.

Hubo pedidos para prohibir la corneta de plástico en la Copa del Mundo, con investigadores planteando diversas cuestiones de salud, desde la transmisión aérea de enfermedades hasta la pérdida auditiva inducida por el ruido. Con un promedio de 120 decibelios, la vuvuzela equivalía al sonido de un motor a reacción despegando a apenas 30 metros de distancia. Quienes pedían su prohibición fueron rechazados de inmediato tanto por los anfitriones sudafricanos como por la FIFA. La vuvuzela es, fue y siempre será una parte esencial de la cultura futbolística en Sudáfrica —y, si fueran retiradas, sería como cambiar la primera Copa del Mundo en suelo africano por un partido en Nueva York, Londres o São Paulo.

La Jabulani

Jabulani significa «alégrate» o «sé feliz» en lengua zulú, y cuando Adidas la lanzó como el balón oficial de la Copa del Mundo de 2010, sin duda esperaba que fuera mejor recibida que los balones Fevernova y Teamgeist, que habían recibido muchas críticas en la Copa del Mundo de 2002, en Corea del Sur y Japón, y de nuevo en la Copa del Mundo de 2006, en Alemania. Estaban rotundamente equivocados. La Jabulani se desarrolló con la colaboración de superespecialistas de la Universidad de Loughborough e incluía una nueva tecnología revolucionaria llamada «Grip 'n Groove», que texturizaba la superficie del balón con surcos poco profundos para hacerlo más aerodinámico. En lugar de científicos, los fabricantes alemanes de material deportivo deberían haber consultado a los jugadores, que casi unánimemente detestaron el balón y su trayectoria impredecible.

«Desde luego, el tipo que diseñó este balón nunca jugó al fútbol», dijo el delantero brasileño Robinho. «Pero no hay nada que podamos hacer; tenemos que jugar con él».

El portero de Inglaterra, David James, fue aún más directo: «El balón es terrible. Es horrible, pero es horrible para todos».

Una larga lista de entrenadores y jugadores se sumó a las críticas, y el portero de Brasil, Júlio César, comparó la Jabulani con un balón de supermercado. El excentrocampista del Liverpool Craig Johnston, que había diseñado y creado el prototipo de la Adidas Predator —la bota más vendida del mundo—, quedó tan decepcionado con la Jabulani que escribió una carta de 12 páginas al presidente de la FIFA, Sepp Blatter, detallando los fallos percibidos del balón y reuniendo una gran cantidad de opiniones de futbolistas profesionales que lo criticaban por su bajo rendimiento. Rogó a la FIFA que abandonara la Jabulani.

Imperturbable ante las críticas, la Jabulani fue colocada firmemente en el centro del campo del estadio Soccer City, en las afueras del barrio de Soweto, para el partido inaugural entre los anfitriones, Sudáfrica, y México. Hasta el comienzo del segundo tiempo, los Bafana Bafana tuvieron dificultades para imponerse ante una ruidosa multitud de poco menos de 85 mil aficionados soplando vuvuzelas. Una rápida secuencia de pases permitió a Sudáfrica armar un raro contraataque, que terminó con Siphiwe Tshabalala avanzando por la izquierda y, aun con poco ángulo, lanzando un misil al ángulo superior del otro lado. Ningún sudafricano volvería a permitir jamás que se dijera una palabra negativa sobre la Jabulani.

Francia se derrumba

La selección francesa contaba con una plantilla de superestrellas globales que había alcanzado la final de 2006, perdiendo en los penaltis ante Italia después de que Zinedine Zidane fuera expulsado por su infame cabezazo a Marco Materazzi. Sin embargo, solo se habían clasificado para el torneo de 2010 tras una polémica repesca contra la República de Irlanda. Un toque deliberado y doble, visible para casi todo el mundo, con la mano de Thierry Henry en la jugada que originó el gol decisivo de William Gallas provocó una enorme controversia, que ayudaría a conducir a la introducción del árbitro asistente de vídeo, el VAR, en el fútbol varios años después.

Así, dos meses antes del Mundial, el “Caso Zahia” estalló en los medios de todo el mundo. Franck Ribéry, Karim Benzema y Sidney Govou fueron acusados de pagar por servicios sexuales de una acompañante menor de edad llamada Zahia Dehar. Por si fuera poco, la Federación Francesa de Fútbol anunció que el técnico Raymond Domenech dejaría el cargo inmediatamente después del torneo, debilitando aún más su ya frágil autoridad sobre el plantel.

Todo esto hizo que las tensiones internas del equipo empezaran a desbordarse. La primera señal llegó apenas 24 horas antes del partido inaugural contra Uruguay, cuando Florent Malouda confrontó a Domenech durante un entrenamiento y tuvo que ser contenido por el capitán Patrice Evra. Malouda fue dejado en el banquillo en el empate sin goles de Les Bleus contra los sudamericanos, resultado que llevó al ídolo francés y ex capitán Zidane a declarar a la prensa que creía que Domenech había perdido el control del equipo —comentarios que resultarían proféticos.

En el siguiente partido, una derrota por 2 a 0 ante México, las tensiones internas estallaron durante el descanso. Nicolas Anelka tuvo una discusión furiosa con el entrenador y, tras negarse a pedir disculpas cuando se lo solicitó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, fue sustituido y enviado a casa, expulsado del torneo.

Al día siguiente, la magnitud del clima de motín en el plantel francés quedó expuesta ante el mundo. En un entrenamiento abierto al público, los jugadores protestaron contra la expulsión de Anelka, negándose a participar en las actividades. Después de repartir autógrafos a los aficionados, el plantel se dirigió al campo de entrenamiento, donde Patrice Evra casi llegó a las manos con el preparador físico Robert Duverne ante el público presente.

Evra abandonó el lugar furioso y se dirigió al autobús del equipo, donde fue acompañado por el resto de los jugadores. Cerraron las cortinas del vehículo y, aparentemente, redactaron un comunicado. Cuando finalmente reaparecieron, llevaban una carta y obligaron a Domenech a leerla en voz alta para los aficionados y la prensa.

«Todos los jugadores, sin excepción, quieren declarar su oposición a la decisión tomada por la FFF de excluir a Nicolas Anelka de la convocatoria», dijo.

«A petición del grupo, el jugador en cuestión intentó dialogar, pero su iniciativa fue ignorada.»

Para muchos, este fue el peor momento de la historia del fútbol francés. En el último partido de la fase de grupos, contra Sudáfrica, la ya eliminada Francia buscaba una victoria del honor para despedirse, mientras que el equipo anfitrión aún soñaba con la clasificación a los octavos de final. Perdiendo 2-0 al descanso y con un jugador menos tras la expulsión de Yoann Gourcuff a los 25 minutos, los Les Bleus reaccionaron cuando Franck Ribéry superó a Tsepo Masilela con un pase filtrado y cedió para que Florent Malouda marcara. Ambos equipos acabaron eliminados ese día, y Sudáfrica se convirtió en el primer país anfitrión de la historia en caer ya en la fase de grupos.

Luis Suárez - La otra "mano de Dios"

A pesar de que los anfitriones, Sudáfrica, y también Costa de Marfil, Camerún, Argelia y Nigeria fueron eliminados en la fase de grupos, aún quedaba un representante continental en la primera Copa del Mundo disputada en suelo africano: Ghana. Y, en el verdadero espíritu del Ubuntu, todos los africanos que seguían el torneo pasaron a apoyar a sus hermanos continentales.

Las Estrellas Negras habían avanzado con dificultad a los octavos de final en un complicado Grupo D, que incluía a Alemania, Australia y Serbia. Superaron a Australia por diferencia de goles y terminaron detrás del equipo dirigido por Joachim Löw. Como recompensa, se enfrentaron en octavos a los sorprendentes ganadores del Grupo C, Estados Unidos, que habían terminado por delante de la inestable Inglaterra, entonces entrenada por Fabio Capello.

En el Royal Bafokeng Sports Palace, en Rustenburg, Ghana se puso por delante con Kevin‑Prince Boateng, pero los estadounidenses reaccionaron en la segunda parte e igualaron con un penalti de Landon Donovan. Los ghaneses resistieron hasta la prórroga y volvieron a ponerse en ventaja apenas tres minutos después, cuando Asamoah Gyan controló en el pecho un balón largo y definió superando a dos defensores. Las Estrellas Negras repetían la hazaña de Camerún, en 1990, y de Senegal, en 2002, al alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El partido contra Uruguay, en cuartos de final, estuvo lleno de giros. Ghana abrió el marcador con un golazo de larga distancia de Sulley Muntari al final del primer tiempo. Uruguay empató en el segundo, con la ayuda del efecto impredecible de la Jabulani, cuando un tiro libre de Diego Forlán engañó por completo al guardameta Richard Kingson al desviarse bruscamente en el aire.

Fue una locura, con 39 remates en total, y todo se decidió en los segundos finales. La Celeste pasó los últimos minutos bajo presión de un equipo ghanés desesperado por evitar la tanda de penaltis. En los instantes finales, John Pantsil sacó una falta desde la derecha y el balón quedó suelto en el área chica uruguaya. Stephen Appiah disparó, la pelota rebotó en la rodilla de Luis Suárez y quedó perfecta para que Matthew Amoah la cabeceara a gol. Pero Suárez, en un momento que más tarde describiría como “la mejor atajada del torneo”, evitó el gol con las manos. Sobre la línea. África estalló de furia, un Suárez emocionado fue expulsado, y Ghana recibió un penalti para ganar el partido en la última jugada.

Años después, en una entrevista con GTVSports, Asamoah Gyan reveló sus sentimientos sobre aquel momento: “Decepcioné a todo el continente, decepcioné a mi país”, dijo. “Siempre que estoy solo, se me viene a la mente. Tendré que vivir con eso el resto de mi vida.” El error de Gyan fue celebrado por un Suárez que aún bajaba hacia los vestuarios.

Después de que Ghana perdiera la tanda de penaltis por 4 a 2, con el último penalti picado de “cavadita” por Loco Abreu, África volvió su furia contra un enemigo público número uno: Luis Suárez. No mostró arrepentimiento.

“La ‘Mano de Dios’ ahora me pertenece”, dijo, en referencia al gol con la mano marcado por Diego Maradona en el Mundial de 1986.

El debate sobre la conducta de Suárez continuó mucho después de que Ghana regresara a casa, mucho después de que Uruguay fuera derrotado 3 a 2 por Holanda en semifinales, y mucho después de perder el partido por el tercer lugar, también por 3 a 2, ante Alemania. De hecho, África jamás perdonó —ni olvidó— al hombre que pasó a ser conocido como "El Diablo" (el Diablo).