Icardi habló sobre su "rivalidad" con Messi y su relación con Wanda

El rosarino brindó su primera entrevista desde que llegó a PSG y no se guardó nada: incluso aprovechó para dejar un palo para Inter.

Mauro Icardi está acostumbrado a estar en el centro de la escena. Ya sea por su relación con Wanda Nara, por el supuesto veto que le instalaron en la Selección argentina o por su tumultuosa relación con la directiva de Inter, en el último tiempo el nombre del rosarino estuvo más asociado a las polémicas que a su producción deportiva. Y aunque con su llegada a parecía empezar a enfocarse en lo futbolístico, en su primera entrevista como jugador del club parisino el delantero no le esquivó a ningún tema candente y volvió a dejar algunas frases que volverán a posar los focos sobre sus espaldas.

En diálogo con Canal+, Icardi fue consultado por las versiones que indican que Lionel Messi no lo quiere en la Albiceleste y el atacante fue claro: "Como se habla de mi vida privada con Wanda, también se habla de esto de Messi. Son cosas que no se pueden cambiar. Tuve la posibilidad de estar con Messi, de jugar con él. Lo conocí en hace muchos años y dejo que hablen. No creo que sea cierto lo que dicen, porque lo conozco. Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho. Entonces no creo en estas cosas".

Por otra parte, el argentino se refirió a su relación con Wanda y al hecho de que su esposa es también su representante: "Creo que tener a Wanda (Nara) como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. He estado con ella durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter".

Además, consultado una vez más por el nacimiento de su historia de amor mientras Nara se separaba de Maxi López, el delantero explicó: "Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y uno no elige de quién se enamora".

De todos modos, lo más picante de la charla se dio cuando el rosarino habló de su tumultuosa salida de Inter, del que debió irse por la puerta de atrás después de haber sido ídolo y capitán. Además de haber asegurado que la decisión de irse fue suya (aunque el entrenador y la directiva habían decidido separarlo del plantel), el atacante dejó una fuerte crítica para el club: "Mi sueño era jugar en la con el Inter y lo hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada. Estaba en mi séptimo año y pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío. Es hora de que empiece a ganar. PSG es un equipo lleno de campeones, y eso es lo que quería".