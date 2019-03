Ibrahimovic pega una "rajada" de las leyendas del Manchester United

Palos a Paul Scholes, Gary Neville o Paul Ince

Genio y figura hasta la sepultura. Zlatan Ibrahimovic ha cargado contra algunos ex jugadores cdel omo Paul Scholes, Gary Neville o Paul Ince por utilizar su posición como comentaristas de televisión para criticar a los futbolistas del Manchester United. El "vikingo" se ha soltado la melena, ha vuelto a hablar y no se ha mordido la lengua. En una entrevista concedida al diario ‘The Mirror’, Ibra ha querido señalar y criticar a algunas de las grandes leyendas de la historia reciente del Manchester United que ahora hacen de comentaristas.

El "palo" ha sido para Gary Neville, Paul Scholes y Paul Ince. Según el sueco, los tres exjugadores ‘red devils’ aprovechan su actual cargo para cargar contra algunos jugadores del equipo que entrena Solskjaer, especialmente contra Paul Pogba. Ibrahimovic es muy claro en este respecto: critican cuando ya están fuera y no dentro; “Ya no están en el club. No pueden estar todo el tiempo quejándose y criticando. Si quieren trabajar en el club, que lo busquen” asegura.

Según el propio Ibra, estas leyendas y ex jugadores se permiten la licencia de criticar a Paul Pogba, en una postura demasiado cómoda. Ibra asegura que es normal que este tipo de jugadores no entienda a Pogba, porque siempre jugaron en el mismo equipo y siempre para el mismo entrenador, porque nunca cambiaron. Y así lo expresa “A los exjugadores del círculo de Ferguson no les gusta eso porque se quedaron toda la carrera con el mismo entrenador. Y no hablaban. Solo abrían la boca si Ferguson les dejaba. Ahora hablan en la televisión, pero no sé si han recibido autorización de Ferguson”.