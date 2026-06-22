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Hussein Hamdy

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Ibrahimović: «La estrella del Barcelona es el mejor jugador del mundo»

Z. Ibrahimovic
L. Yamal
España
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Una elección emocionante

Zlatan Ibrahimović, asesor del Milan y exjugador de rossoneri y del Barcelona, considera que una de las estrellas del Barça es actualmente el mejor jugador del mundo.

En una entrevista con «Fox Sports», afirmó: «Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo».

Y añadió: «Cada vez que Yamal recibe el balón, se enfrenta a un reto, ya sea que tenga delante a una, dos o tres personas».

Yamal, que cumplirá 19 años el mes que viene, marcó en el minuto 10 de la victoria de España 4-0 ante Arabia Saudí en el Grupo 8.

Fue su primer gol en un Mundial, en su primera titularidad y en su segunda aparición en el torneo.

Yamal había ingresado como suplente en el empate ante Cabo Verde el 15 de junio, debido a una lesión en los tendones de la rodilla, y también jugó solo una parte contra Arabia Saudí por el mismo motivo.

Tras la victoria, Ibrahimović afirmó: «La diferencia entre el primer y el segundo partido fue Yamal, porque aporta algo único: creatividad. Solo jugó 45 minutos, pero todos saben que, al enfrentar a España, hay que tener cuidado; son campeones de Europa».

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