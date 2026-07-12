Zlatan Ibrahimović criticó a Noni Madueke en la primera parte del Inglaterra-Noruega de cuartos de final y pidió su cambio al descanso.

Madueke, del Arsenal, jugó de titular en la banda derecha de Inglaterra en Miami, pero apenas aportó.

En el primer minuto, Elliot Anderson le envió un centro largo y preciso, pero Madueke respondió con un pase desviado que salió del campo.

Además, no logró superar al lateral que lo marcaba ni generar peligro por la banda derecha.

Al descanso, Ibrahimović lo criticó en Fox: «Inglaterra juega como si le faltara un hombre».

Y añadió: «Madueke está en el campo… pero cada vez que le llega el balón toma la decisión equivocada; solo da vueltas».

Y añadió: «Si fuera Thomas Tuchel, ya lo habría sustituido; no aporta nada y ni la pausa de hidratación le ayudó».

Estas palabras coinciden con las instrucciones que Tuchel le dio en el descanso, mostrando su desacuerdo con el rendimiento del jugador.

Al descanso, Tuchel lo sustituyó por Bukayo Saka, quien arrastraba molestias en el tendón de Aquiles.

También salió Declan Rice, enfermo esta semana y con riesgo de sanción, y entró Eberechi Eze, campeón de la Premier.

Inglaterra ganó 2-1 con un gol de Jude Bellingham en la prórroga y avanzó a semifinales.