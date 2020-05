Ibrahima Diallo, serio objetivo de Monchi para el Sevilla

Según L'Equipe, el director deportivo va a por el centrocampista del Stade de Brest, que el verano pasado rechazó 16 millones del Leicester.

El ha dado un paso más en la carrera por la contratación del centrocampista del Stade de Brest Ibrahima Diallo, a quien Monchi ha estado siguiendo desde hace mucho tiempo. Al menos así lo ha informado este domingo el diario L'Equipe. De acuerdo con aquella publicación francesa, el club hispalense quiere hacerse con los servicios del joven y talentoso futbolista, de apenas 21 años, a quien ya comparan con N'Golo Kanté ( ).

Ibrahima Diallo, cabe señalar, es hermano de Abdou Diallo, actual defensa del Paris Saint-Germain. Y a por él ya han ido equipos como el Niza, el , el o el Leicester. De hecho, según L'Equipe, los Foxes han ofrecido 16 millones de euros por Ibrahima en el pasado mercado invernal. En su día, el Brest rechazó esa oferta.

"Sé que tengo unas cualidades atípicas para mi edad, pero esta ventana de transferencias la viví con normalidad. ¡En mi cabeza sabía que no me iría! En realidad no intenté averiguarlo (si eran ciertas las cifras que se publicaron). ¿16 millones por mí? Es el fútbol actual, no me sorprende. Ahora, cuanto más jóvenes somos, más valor tenemos", admitiría en marzo el propio Dallo durante una entrevista ofrecida a Le Télégramme.

Con contrato hasta 2023, el pivote franco-senegalés es el futbolista más caro de la historia del club bretón, que pagó dos millones de euros al Monaco (se guardó un 20% de un futuro traspaso) después de mostrar un gran nivel en su cesión en el Brest (23 partidos en La Ligue 2 la temporada pasada).

Hay que señalar que el Sevilla ya tuvo como objetivo a a Diallo el pasado verano, cuando el futbolista buscaba nuevos aires. Sin embargo, Fernando y Gudelj fueron los elegidos por los de Nervión para la posición de pivote.

Diallo ha jugado un total de 22 encuentros en la presente temporada, 19 de liga, uno de la Copa de Francia y dos de la Copa de la liga.