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Ibrahim Maza, mediapunta del Bayer Leverkusen, ha revelado que recibir un voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa, otorgado por el icono argentino, ha avivado su ambición de ganar el Balón de Oro en el futuro. El centrocampista ofensivo también ha hablado de la difícil decisión personal que tomó hace dos años al pasar de representar a Alemania a hacerlo con Argelia.

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Una leyenda argentina respalda a un prometedor mediapunta

Maza se ha marcado como objetivo el mayor premio individual del fútbol tras recibir un reconocimiento de gran prestigio en la ceremonia del Balón de Oro de 2026, al tiempo que reflexiona sobre su trayectoria con la selección absoluta de Argelia. Messi situó a la joven promesa del Leverkusen en tercera posición en su votación para el Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador joven del mundo. Pese al respaldo del ocho veces ganador del Balón de Oro, el internacional argelino terminó noveno en la clasificación final.

El Balón de Oro sigue siendo su gran objetivo

En declaraciones a la edición alemana de RTL sobre sus aspiraciones a largo plazo, Maza afirmó: «Ganar el Balón de Oro es uno de mis sueños. Creo que ganar un premio así es el sueño de cualquier futbolista. Me parece un galardón extraordinario y realmente especial».

Al explicar cómo el voto del delantero argentino en el Trofeo Kopa le ha impulsado a exigirse todavía más en los próximos años, añadió: «Me lo tomé muy en serio y es increíble. Que Messi diga que tienes algo especial te da una motivación enorme. Sí, el apoyo de Messi me da un impulso adicional».

El cambio de selección exigió una profunda reflexión

Apodado «Mazadona», el mediapunta representó anteriormente a Alemania en categorías inferiores antes de optar por jugar con la selección absoluta de Argelia en octubre de 2024. Al explicar por qué decidirse por Argelia no fue nada sencillo, Maza añadió: «Elegir jugar con Argelia fue difícil en cierto sentido. Había varios factores que tenía que tener en cuenta. Ya he hablado de ello y había distintos motivos, pero son cuestiones personales. Prefiero guardármelas para mí. Más allá de eso, fue una decisión difícil».

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Reiterando su orgullo por representar al país norteafricano, añadió: «Ahora ya está decidido y han pasado dos años. Estoy orgulloso de la selección argelina y contento de haber tenido la oportunidad de jugar con ella. Me dejaré todo en el campo y seguiré dándolo todo por el equipo. Estoy orgulloso de llevar la bandera argelina en el pecho. Es un enorme honor poder representar a este país».

El talento del Leverkusen aspira a seguir progresando

Desde que cambió de selección hace dos años, Maza ha disputado 24 partidos con la absoluta de Argelia, en los que ha aportado tres goles y dos asistencias. Con el parón de selecciones de noviembre cada vez más cerca, el mediapunta tratará de mejorar esas cifras cuando se reúna con sus compañeros de selección la próxima semana. A nivel de clubes, seguir brillando en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen será fundamental para alcanzar su objetivo a largo plazo de ganar el Balón de Oro.