El Paris Saint-Germain había elegido al atacante de 20 años como su objetivo prioritario, según informó recientemente el periodista argelino Brahim Hanifi. De acuerdo con esa información, el PSG quería fichar a Maza «a cualquier precio».

Ahora, Sky añade que el club francés, con gran capacidad económica, podría dar pasos concretos ya en invierno para sacar a Maza de Leverkusen. Según esa información, el PSG vería en Maza un posible sustituto de Khvicha Kvaratskhelia, que sufre una grave lesión de rodilla.

Se prevé que el atacante georgiano se pierda el resto de la temporada tras la rotura del ligamento cruzado que sufrió en la Liga de Campeones ante el FC Barcelona. Mientras tanto, Maza ha llamado la atención esta temporada con sus grandes actuaciones en el Bayer 04. En diez partidos oficiales suma ya tres goles y tres asistencias.

Maza, sucesor de Wirtz en el Bayer Leverkusen: Dembélé le pronostica un Balón de Oro

El internacional en 24 ocasiones ya había brillado con Argelia en la Copa África la temporada pasada, aunque no participó en ningún gol en sus cuatro partidos del Mundial. Maza llegó en el verano de 2025 como legítimo sucesor de Florian Wirtz, procedente del Hertha BSC por 12 millones de euros, pero no terminó de despegar hasta después del cambio de año.

También por eso fue nominado el pasado lunes al Trofeo Kopa, que distingue al mejor jugador joven del año. Maza acabó en novena posición. «Por supuesto que estoy orgulloso. Es un sueño para cualquier niño y cualquier niña asistir a una ceremonia así y estar nominado. Estoy muy agradecido por ello», dijo sobre su presencia en la gala celebrada en el Palladium Theatre de Londres.

También dio que hablar un comentario de la estrella del PSG Ousmane Dembélé en una publicación de Instagram de Maza sobre el evento. «El próximo Balón de Oro, si Dios quiere», escribió Dembélé.

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¿Qué otros jugadores figuran, además de Maza, en la lista de posibles fichajes del PSG?

El contrato de Maza con el club de Leverkusen se extiende hasta 2030 y, según se comenta internamente, los dirigentes del Bayer, entre ellos Simon Rolfes y Fernando Carro, estarían trabajando en una renovación anticipada del jugador de 20 años que podría suponerle una subida salarial.

Mientras tanto, el PSG ya habría comunicado su interés tanto a Maza como a la directiva del club. Sin embargo, el Bayer no se habría inmutado por ello. Además, Maza no sería el único posible sustituto de Kvaratskhelia en la lista de candidatos del club, dos veces campeón de la Liga de Campeones. El PSG también tendría en su agenda, entre otros, a Paris Brunner y Said El Mala, y habría previsto un presupuesto de 80 millones de euros para fichajes de invierno.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, subrayó recientemente que también podrían cubrir internamente la prolongada baja de Kvaratskhelia. En ese sentido, los parisinos cuentan con dos opciones interesantes en Maghnes Akliouche y Mika Godts. Godt, al menos, aprovechó de inmediato su oportunidad: tras entrar desde el banquillo, decidió el lunes el destacado partido ante el Olympique de Lyon con una asistencia y un gol.



