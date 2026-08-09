Ibáñez rechaza el camino de Yaisle y sorprende al Al-Ahli saudí

El brasileño Roger Ibáñez sorprendió a la directiva del Al-Ahli saudí con una nueva decisión sobre su futuro, después de definir su postura respecto a la oferta inglesa que recibió durante los últimos días, dándole así un fuerte impulso al "Al-Raqi" antes del inicio de la nueva temporada.

Según el periodista de confianza Sacha Tavolieri, Ibáñez rechazó una oferta del club inglés Aston Villa, confirmando su deseo de continuar en el Al-Ahli y de no abandonar las filas del equipo durante el periodo actual.

La postura del defensa brasileño llega pese al interés del Aston Villa por hacerse con sus servicios, en un momento en que el futuro del jugador era objeto de debate dentro de los pasillos del Al-Ahli, especialmente con el deseo de los clubes europeos de atraer a uno de los elementos más destacados de la línea defensiva.

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La directiva del Al-Ahli no se conformó con esperar la decisión de Ibáñez, sino que se movió para asegurar su continuidad, elevando el salario ofrecido al jugador en la nueva propuesta, en un intento por convencerlo de proseguir su experiencia con el equipo.

Ibáñez es considerado uno de los elementos importantes en la alineación del Al-Ahli, especialmente por la fortaleza física que posee y su capacidad para jugar en más de una posición dentro de la línea defensiva, lo que hace que retenerlo sea un logro importante para el equipo antes del inicio de la temporada.









Con esta decisión, parece que Ibáñez optó por continuar con su proyecto en el Al-Ahli en lugar de vivir una nueva experiencia en la Premier League, cerrando así la puerta a una de las ofertas más destacadas que le llegaron durante el actual periodo de fichajes.

Este paso llega en un momento en que el Al-Ahli busca conservar los pilares de su alineación, después de que el equipo experimentara numerosos cambios durante el verano, convirtiendo la continuidad de Ibáñez en un mensaje claro de que el "Al-Raqi" sigue siendo capaz de retener a sus estrellas pese al interés europeo.

Cabe recordar que el alemán Matthias Jaissle, exentrenador del Al-Ahli, abandonó hace unos pocos días el banquillo del Al-Raqi con destino al club inglés Newcastle United.