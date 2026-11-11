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El portero del Chelsea Robert Sanchez salió ileso tras estrellar un Ferrari de 300.000 libras contra una barrera a unos 113 km/h durante una jornada de rodaje en el circuito de Nürburgring, en Alemania. El español, actualmente cedido al Como, perdió el control en la célebre curva Caracciola-Karussell. Después salió del coche destrozado y ayudó a recoger los restos esparcidos por la pista.

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Sanchez pierde el control en una curva tristemente célebre de Nürburgring

Sanchez conducía un Ferrari 488 Challenge Evo con camuflaje rosa cuando perdió el control alrededor de las 14:30 del lunes. Según The Sun, el futbolista de 28 años participaba en una jornada de conducción abierta al público organizada por Circuit Days, mientras seis amigos suyos lo observaban.

Un turista británico que conducía detrás de él en un Audi TT declaró: «Iba demasiado rápido al tomar la curva, a una velocidad de hasta 113 km/h. Se estrelló en la curva y enseguida se mostró la bandera roja en el circuito. Es una curva peraltada de más de 180 grados y está claro que aceleró demasiado y fue directo contra la barrera».

Sanchez sale ileso y ayuda a retirar los restos

La parte delantera del Ferrari quedó destrozada y el circuito permaneció cerrado alrededor de una hora mientras el personal reparaba las barreras.

El testigo añadió: «La parte delantera de su Ferrari quedó completamente destrozada y había piezas esparcidas por todo el circuito. Sanchez salió ileso. Salió del coche inmediatamente después, como si no hubiera pasado nada, y empezó a recoger los trozos». Los amigos de Sanchez también se detuvieron para ayudar a meter los restos en bolsas, antes de que una grúa retirara el coche.

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El portero mantiene puesto el casco para pasar desapercibido

Sanchez parecía querer evitar que lo reconocieran. Los presentes solo se dieron cuenta de quién era al ver su nombre en el lateral del coche. El testigo explicó: «Llevaba ropa de calle y un casco de competición. Tardó bastante en quitarse el casco. Era como si quisiera permanecer de incógnito, un poco como Stig. Incluso cuando llevaron el coche de vuelta al aparcamiento, por algún motivo seguía sin querer quitarse el casco».

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El Nürburgring, apodado «el Infierno Verde» por sir Jackie Stewart, fue escenario del terrible accidente de Niki Lauda en 1976.

¿Qué le espera a Sanchez en el Como?

Sanchez llegó cedido al Como de Cesc Fabregas en verano tras un comienzo difícil de la temporada de la Premier League, pero solo ha disputado tres de los nueve partidos posibles en la Serie A.

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El español espera dejar atrás el susto y luchar por un puesto habitual, con el Como enfrentándose al Cagliari el 21 de noviembre.