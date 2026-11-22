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La leyenda del Arsenal Ian Wright ha señalado a Antonio Nusa, del RB Leipzig, como el fichaje prioritario para que el equipo mantenga su posición en la lucha por el título de la Premier League. Pese a liderar la clasificación con seis puntos de ventaja, el exdelantero cree que a la plantilla de Mikel Arteta le falta la chispa ofensiva necesaria para afrontar el exigente calendario invernal.

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El banquillo deja al descubierto la falta de profundidad ofensiva del Arsenal

El Arsenal se dejó dos puntos en el empate 2-2 del sábado ante el Newcastle después de que sus suplentes no lograran influir en el partido. Eberechi Eze marcó y Noni Madueke destacó al sustituir al lesionado Bukayo Saka, pero el equipo visitante perdió fuelle tras el descanso.

Christos Tzolis entró en la segunda parte sin influir en el juego, mientras que Viktor Gyokeres volvió a tener una actuación discreta saliendo desde el banquillo. Esas actuaciones llevaron a Wright, exdelantero del Arsenal, a pedir a su antiguo club que intente fichar en enero al extremo del RB Leipzig Nusa.

Wright pide un fichaje en enero para estimular a Havertz

En declaraciones a Sky Sports, Wright insistió en que el Arsenal debe actuar con decisión en el mercado invernal y reforzar tanto la banda izquierda como la posición de delantero centro.

«Yo querría reforzar la banda izquierda y la delantera», dijo. «En algún momento tenemos que decir: “Tenemos que ir a por todas”. Se nos ha relacionado con Nusa, del RB Leipzig. Creo que deberíamos ir a ficharlo. Hoy hemos visto a Tzolis y no me ha convencido».

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Wright añadió que incorporar a un competidor de mayor nivel ayudaría a Kai Havertz a mejorar su rendimiento, pues considera que Gyokeres no le está dando ese estímulo. «Creo que, si Havertz tiene a alguien de su mismo nivel o mejor que le apriete, sacaremos más de él, que es lo que necesita. Y no creo que eso esté ocurriendo con Gyokeres».

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Los fichajes fallidos del verano dejan al Arsenal con pocas opciones en las bandas

La escasez de alternativas del Arsenal en las bandas se remonta a un frustrante mercado de verano. Tras las salidas de Gabriel Martinelli y Leonardo Trossard, el club no logró fichar a Julian Alvarez ni a Vinicius Jr, por lo que Tzolis fue su única incorporación en ataque.

Con Saka actualmente de baja por lesión, esa falta de profundidad se ha hecho más evidente. Según las informaciones, el RB Leipzig pide 80 millones de euros (67 millones de libras) por el internacional noruego Nusa, que esta temporada suma siete goles y ocho asistencias en 16 partidos desde la banda izquierda.

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El mercado de enero cobra importancia para el Arsenal en su lucha por el título

Pese al empate del sábado ante el Newcastle, el Arsenal sigue al frente de la Premier League con seis puntos de ventaja. Sin embargo, depender en gran medida de Eze y Madueke mientras Saka se recupera deja poco margen de error si Tzolis y Gyokeres siguen sin rendir al salir desde el banquillo. Pagar en enero los 67 millones de libras que pide el RB Leipzig por Nusa aportaría a la banda izquierda un jugador que ya ha demostrado su capacidad para marcar y asistir.