Iago Aspas da su visto bueno: el Celta de Vigo rendirá un homenaje magnífico a una leyenda del club

Iago Aspas cumplirá 39 años en agosto, así que se desconoce si seguirá como futbolista profesional la próxima temporada. El Celta de Vigo quiere rendirle homenaje de todos modos y ya cuenta con su aprobación.
Desde hace tiempo, el club y el Ayuntamiento de Vigo estudian erigir una estatua del jugador frente al estadio Balaídos. El miércoles, el alcalde Abel Caballero confirmó que Aspas ha aceptado el proyecto.
Para ello, pronto se convocará un concurso de ideas y el proyecto elegido se encargará de desarrollar el monumento fuera de Balaídos.
Nacido en Moaña, cerca de Vigo, se formó en la cantera celeste. En 2013 fichó por el Liverpool, que lo cedió al Sevilla la temporada siguiente.
El Sevilla lo fichó en 2015, pero una semana después lo vendió de vuelta al Celta. Desde entonces Aspas ha jugado 567 partidos con Los Celestes, en los que ha marcado 221 goles y ha dado 90 asistencias.
Esta temporada ha jugado 1799 minutos en 43 partidos, marcando siete goles y dando seis asistencias pese a salir desde el banquillo.
Su contrato expira pronto y, si no renueva, se incorporará al cuerpo técnico de Claudio Giráldez.