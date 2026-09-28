¿Huyó de un enfrentamiento con Cristiano? Mourinho rechaza a la selección de Portugal para salvar a su amigo

Las últimas semanas han desvelado que la Federación Portuguesa de Fútbol contactó con José Mourinho para ofrecerle el puesto de seleccionador nacional, pero el técnico portugués decidió ignorar la oferta y tender la mano a su amigo Florentino Pérez en el Real Madrid.

La llamada de Portugal se produjo en un momento delicado, durante el pasado mes de abril, en las semanas previas al Mundial, según informó el diario español "As".

Y aunque el destino de Roberto Martínez parecía sentenciado con su salida de la dirección de Portugal, al margen de lo que ocurriera en el Mundial que se disputó en Norteamérica, la Federación Portuguesa comenzó pronto la búsqueda de un sucesor, y el primer nombre sobre la mesa era el de José Mourinho.

Según la información, Mourinho llegó a escuchar a los responsables de la Federación, y discutió con ellos las circunstancias en torno al trabajo con las selecciones nacionales como punto de partida para alcanzar un acuerdo, pero en ese preciso instante se movió el Real Madrid.

El conjunto blanco atravesaba un periodo difícil, y su presidente Florentino Pérez decidió que la solución pasaba por el regreso de un técnico que había demostrado su éxito anteriormente, y con el mismo escenario que se dio con Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, Pérez pidió ayuda al entonces entrenador del Benfica.

Y aunque la relación entre Pérez y Mourinho nunca se rompió desde la salida del portugués de Madrid hace 12 años, y pese a que su nombre se puso sobre la mesa en ocasiones anteriores, el presidente y su vicepresidente José Ángel Sánchez consideraron que había llegado el momento de su regreso.

Aquí Mourinho mostró su verdadera valía, pues un amigo nunca te falla, o al menos Mourinho no lo hizo, atendió la llamada del Real Madrid sin dudarlo, y rechazó numerosas ofertas, con la del combinado portugués a la cabeza.

El Real Madrid pagó el valor de la cláusula de rescisión al Benfica para cerrar el acuerdo, mientras que la Federación Portuguesa comprendió las circunstancias del técnico, para pasar rápidamente a otra opción que sabe bien cómo tratar con Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus.

Es sabido que existe una disputa entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho, y Aitor Karanka, exayudante de José Mourinho en el Real Madrid, destapó los detalles del ruidoso enfrentamiento que protagonizaron ambos dentro del vestuario del conjunto blanco.

Reveló en una entrevista anterior con el programa "El Cafecito" que la chispa saltó tras el partido ante el Valencia en la Copa del Rey, cuando Mourinho reprendió con dureza a su estrella, y Ronaldo respondió ante todos hundido y con tono lloroso: "Yo soy quien te apoyó tanto".

Y no es la primera vez que Portugal llama a la puerta de Mourinho, pues en 2012, cuando era entrenador del Real Madrid, la Federación Portuguesa le ofreció dirigir a la selección en paralelo a su trabajo en el conjunto blanco, pero la directiva del Real Madrid rechazó entonces la duplicidad del cargo.

Hoy, todos los indicios apuntan a que la relación entre el exjugador del Benfica y el presidente del Real Madrid ha entrado en una nueva etapa de confianza absoluta y plena, una confianza similar a la que Pérez otorgó a Zidane y Ancelotti, por su fe en su capacidad para cambiar la situación que vivió el equipo en las dos últimas temporadas.







