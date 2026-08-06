Una sesión de fotos publicitaria que reunió a la estrella egipcia Mohamed Salah con el alcalde de Araklı, perteneciente a la provincia de Trabzon, se convirtió en tema de conversación en las calles turcas, después de que el responsable local le hiciera al jugador una peculiar invitación a poseer una parcela de terreno en la ciudad, situada frente al mar Negro, advirtiéndole de la dificultad de vivir en Egipto en el futuro debido al cambio climático.

Durante el rodaje comercial, realizado en la zona de Araklı, perteneciente a la provincia de Trabzon, tuvo lugar una llamativa conversación entre Salah y el alcalde Hüseyin Avni Coşkun Çebi, que rápidamente encabezó las plataformas de redes sociales y desató una amplia ola de comentarios.

Çebi dijo, dirigiéndose a Salah, según el sitio turco «61saat»: «A pesar de la belleza de Egipto, su pueblo sufre pobreza. El cambio climático está destruyendo el mundo, y en el futuro vivir en Egipto se volverá difícil durante los meses de verano. En cambio, nuestra región será habitable, y se verá menos afectada por las consecuencias del cambio climático».

El alcalde añadió, en su ofrecimiento hecho con tono jocoso: «Permítannos ofrecerles una hermosa parcela de terreno, y encontrarán en ella un lugar en una ubicación geográfica magnífica, a salvo del cambio climático».

La situación concluyó con un cordial apretón de manos entre ambas partes, donde Mohamed Salah recibió las declaraciones del alcalde con una amplia sonrisa, sin que emitiera comentario oficial alguno sobre el ofrecimiento.

Este encuentro llega pocos días después de que el club Trabzonspor anunciara oficialmente la contratación del capitán de la selección egipcia, en un fichaje que supuso una gran sorpresa tanto para la afición del fútbol turco como para la egipcia, dada la posición de la que goza Salah como una de las estrellas más destacadas del fútbol mundial.