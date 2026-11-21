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Hussein Abdulghani, leyenda del fútbol saudí, consideró que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, es el gran problema del equipo tras la derrota en el Clásico ante su eterno rival, el Al Ahli.

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El Al Ahli se impuso por 3-1 al Al Nassr en el partido que ambos disputaron en la noche de ayer, viernes, en el estadio Al Inma de Yeda, correspondiente a la novena jornada de la Liga Roshn, que había sido aplazado.

«Todo el mundo conoce el problema del Al Nassr, pero se hacen los ciegos», declaró Hussein Abdulghani tras el encuentro en el programa «Nadina», del canal «MBC 1».

Y añadió: «Todos coinciden en que Ronaldo ha sido un jugador enorme y todo lo demás, pero dejemos eso a un lado. La pregunta es: ¿es un jugador útil para el equipo en este momento, sobre todo en los partidos de máxima igualdad?».

Mohammed Noor, leyenda del fútbol saudí, respondió a esas críticas: «Ronaldo juega como delantero, y la función de un delantero en el campo es marcar goles».

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Sin embargo, Hussein Abdulghani replicó: «Marcar goles no es la única función de un delantero, hay otras. No puede marcar un gol y luego ser un agujero en el equipo durante el resto del partido».

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Abdulghani le lanzó entonces una pregunta directa a Mohammed Noor: «¿Te gustaría que Ronaldo jugara ahora en el Al Ittihad?». Este respondió: «No».

Hussein Abdulghani continuó: «Estamos hablando en términos técnicos. Ronaldo es un gran jugador, pero ya no es capaz de aportar. El Al Nassr necesita un delantero con soluciones individuales, que no esté presente solo por estar durante los 90 minutos».

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Y prosiguió: «Y digamos la verdad: que los aficionados del Al Nassr recen para que Ronaldo marque su gol 1000 y se acabe este asunto».

Por otro lado, Hussein Abdulghani rechazó que el gol 1000 de Ronaldo en los campos de fútbol vaya a suponer un logro para el Al Nassr, y aseguró que el club no sacará ningún beneficio de ello.

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«¿Qué ganará el Al Nassr con que Ronaldo marque el gol 1000? ¿Será eso un título para el club?», se preguntó. Mohammed Noor le contestó: «El nombre del club quedará ligado al jugador cuando consiga ese hito».

Abdulghani concluyó: «No hablo solo del partido contra el Al Ahli, sino de todos los partidos desde el inicio de la temporada. Nadie lo dice por miedo a los seguidores de Ronaldo, pero es un jugador negativo en el Al Nassr, y quien no está de acuerdo conmigo ya se sabe quién es».

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Ronaldo había marcado el primer gol del Al Nassr ante el Al Ahli en el minuto 14, tras un error fatal del centrocampista francés del Al Ahli Valentin Atangana.

El también portugués Samu Costa, centrocampista del Al Nassr, presionó a Atangana en la medular y le robó el balón, que acabó llegando a Ronaldo, quien lo mandó de primeras a la red del senegalés Edouard Mendy, portero del Al Ahli.

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Fue el primer gol del astro portugués desde su retirada del fútbol a nivel internacional, el jueves 5 de noviembre de este mes, ya que no había disputado ningún partido desde entonces.

Además, el tanto convirtió a Ronaldo en el máximo goleador histórico del Al Nassr en los Clásicos ante el Al Ahli en la Liga Profesional Saudí Roshn, según la empresa de estadísticas Opta.

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Ronaldo alcanzó su quinto gol en los Clásicos ante el Al Ahli en la Liga Roshn, con lo que igualó a Mohammed Al-Sahlawi y al brasileño Anderson Talisca, exestrellas del Al Nassr.

Asimismo, el portugués elevó a 9 su cuenta goleadora en la presente temporada de la Liga Saudí Roshn y se quedó en solitario en el segundo puesto de la tabla de goleadores, a 5 tantos del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli.

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Ronaldo también siguió avanzando hacia el gol 1000 de su carrera, ya que su tanto ante el Al Ahli fue el número 986, lo que lo deja a solo 14 goles de esa marca histórica sin precedentes.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo falló un penalti en el minuto 18, pese a que logró engañar al senegalés Edouard Mendy, portero del Al Ahli, al lanzar el balón al lado contrario, pero este se estrelló en el poste derecho.

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Según Opta, Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado en la presente temporada de la Liga Roshn, después de haber errado ya uno en la victoria por 1-0 ante el Neom, el pasado 20 de octubre, ante el portero Marcin Bulka.

Esa cifra equivale al total de penaltis que falló el portugués en la pasada temporada de la Liga Roshn, en la que transformó 6 de 8.

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Además, es la primera vez que Ronaldo falla dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que llegó al Al Nassr en enero de 2023, tras la rescisión de su contrato con el Manchester United.