Hungría vs. Portugal, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Cristiano Ronaldo y el combinado lustiano sale a escena en la Eurocopa 2021 con el objetivo de refrendar el título.

La Eurocopa 2021 ya nos dejó grandes partidos, pero como lo dicta el calendario los mejores aún están por venir. Hungría y Portugal abren el Grupo F del torneo con un encuentro que luce disparejo a simple vista.

Los lusitanos son los campeones defensore , pero al ubicarse en el grupo de la muerte con Francia y Alemania, será vital sumar de a tres frente a el combinado Magyar.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES EL HUNGRÍA VS. PORTUGAL?

PARTIDO Hungría - Portugal FECHA Martes, 15 de junio ESTADIO Ferenc Puskás | Budapest (Hungría) HORA 18:00 de España; 11:00 de México y Colombia; 12:00 de Chile y 13:00 de Argentina GRUPO F

¿DÓNDE VER HUNGRÍA VS. PORTUGAL?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente al Grupo F está disponible a través de los siguines canales:

ZONA CANAL HORARIO España Cuatro y MiTele.es 18:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 13:00, CHI: 12:00; COL: 11:00 México SKY Sports (504-546) 11:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Hungría vs. Portugal de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cuatro plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).