Konstantinos Tzolakis no necesitó mucho tiempo para demostrar que su traspaso a Inglaterra no fue solo una operación costosa, sino una inversión en un guardameta excepcional. Desde su brillante actuación con la selección de Grecia hasta las paradas decisivas con la camiseta del Hull City, el jugador de 23 años se impone con fuerza, en medio de pronósticos que elevan su valor a 80 millones de euros, y quizás más, si mantiene sus asombrosas actuaciones.

Los resultados de la selección de Grecia durante el último periodo confirman que una generación prometedora ha comenzado a imponerse, pero Tzolakis sigue siendo una de sus figuras más destacadas, gracias a sus llamativos niveles bajo los tres palos, según informó el diario español "Marca".

Desde su debut internacional en junio de 2024, el guardameta ha competido por la titularidad con Odysseas Vlachodimos, antes de que el entrenador Ivan Jovanović le diera su confianza en los cuatro partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Tzolakis fue una de las principales razones por las que Grecia encabezó su grupo y compitió con fuerza, después de que su portería recibiera solo tres goles en cuatro partidos, y mantuviera la portería a cero en dos ocasiones ante Alemania. Además, atajó 15 disparos, entre ellos ocho intentos desde dentro del área, y contribuyó a evitar 1,38 goles esperados, según las estadísticas avanzadas.

El guardameta destacó de manera especial ante Alemania, cuando atajó cinco balones, pero prefirió dar el mérito al grupo, diciendo: "Fue un esfuerzo colectivo. Defendimos todos durante largos periodos, y no supusieron una gran amenaza en la primera parte como ocurrió en la segunda".

El brillo de Tzolakis con la selección no fue fruto de la casualidad, sino una prolongación de sus destacados niveles con el Olympiacos, con el que conquistó cuatro títulos de la liga griega, dos copas nacionales y una Supercopa, además de la coronación con el título de la Liga de la Conferencia de la UEFA en 2024.

Y en la final ante la Fiorentina, desempeñó un papel decisivo en la coronación de su equipo, después de atajar cuatro disparos, todos desde dentro del área, y evitar 1,09 goles esperados. Su intervención más destacada fue ante el disparo de Emmanuel Gyasi en el minuto 69, cuando alejó el balón de la escuadra superior de su portería, manteniendo el empate sin goles antes de sellar el título.

La inversión del Hull City da sus frutos

Tzolakis fichó por el Hull City el verano pasado por 23 millones de euros, en una operación que lo convirtió en el segundo jugador más caro en salir del Olympiacos, tras Kostoulas.

El club inglés buscaba un guardameta fiable que lo ayudara a competir en la Premier League, y encontró lo que buscaba en el portero griego, que posee experiencia en el manejo de la presión pese a su corta edad.

El entrenador Sergej Jakirović explicó que Tzolakis era el más joven de entre tres guardametas que el club tenía en el punto de mira, pero poseía una ventaja importante que residía en su experiencia con el Olympiacos, donde se acostumbró a las grandes presiones, lo que podría hacer que su nueva experiencia sea menos agotadora desde el punto de vista psicológico.

Sus números revelan un inicio sólido; atajó 17 disparos, entre ellos 13 desde dentro del área, y registró seis despejes exitosos, además de mantener su portería a cero en tres partidos, según las estadísticas incluidas en el informe.

Un objetivo claro y un valor candidato a aumentar

Tzolakis es consciente de que el paso de la liga griega a la Premier League inglesa requiere una evolución continua, debido a la diferencia de ritmo, velocidad y nivel de competencia.

Tzolakis dijo en una entrevista con la "BBC": "Cuando pasas de la liga griega a la Premier League inglesa, la mejor liga del mundo, todo se vuelve diferente. Primero tienes que luchar por ti mismo, y luego desarrollar tus habilidades".

Y añadió que mantener la portería a cero en siete u ocho partidos se planteó como un objetivo para ayudar al equipo a mantenerse en la Premier League. Y en el último enfrentamiento ante el Newcastle en el estadio de St James' Park, Tzolakis atajó un penalti ejecutado por Yoane Wissa, pero no pudo evitarle a su equipo la primera derrota de esta temporada.

Pese a ello, sus niveles llevaron a Jakirović a pronosticar un aumento considerable de su valor de mercado, afirmando que podría alcanzar los 60, 70 o incluso 80 millones, y entre su brillo internacional y su solidez con el Hull City, Tzolakis parece candidato a continuar su ascenso, después de pasar de ser un guardameta prometedor en Grecia a un nombre que merece seguimiento en el fútbol europeo.