Humillante derrota ante Marruecos... La prensa holandesa pide la destitución de Koeman y arremete contra Van Dijk

La selección holandesa quedó conmocionada e indignada tras caer eliminada en octavos del Mundial 2026. Perdió 3-2 en los penaltis ante Marruecos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. Los medios holandeses hablaron de «nuevo fracaso», y una «catástrofe futbolística» que exige una revisión exhaustiva.

Los diarios «De Telegraaf» y «Algemeen Dagblad» ampliaron las críticas más allá de la eliminación y señalaron la actuación del equipo a lo largo del torneo, atribuyendo la mayor parte de la responsabilidad al entrenador Ronald Koeman y al capitán Virgil van Dijk.

El partido comenzó de forma ideal para los «Molinos», después de que Cody Gakpo lograra marcar el gol de la ventaja en la segunda parte, en un encuentro en el que la selección holandesa dominó la mayor parte del tiempo, gracias a su organización defensiva y al brillante desempeño del portero Bart Verburg, quien salvó a su equipo de varias ocasiones claras de gol de Marruecos.

Pese a no dominar por completo, mantuvo la ventaja hasta que Issa Diop cabeceó el empate en el descuento. tras ganar el duelo aéreo a Virgil van Dijk.

En la prórroga, Marruecos fue superior y Holanda decayó físicamente y anímicamente. La tanda de penaltis, tras los fallos de Justin Kluivert, Quinten Timmer y Crisencio Somerville, dio el pase a los «Leones del Atlas».

La prensa local vio en la derrota la confirmación de la crisis de identidad, juego y nervios que afecta a la selección desde el inicio del torneo.

En un ataque sin precedentes, el periodista Valentin Drissen exigió en «De Telegraaf» la salida inmediata de Ronald Koeman, al considerar que ya no puede dirigir la selección.

Dresen escribió: «Ronald Koeman debe dimitir de inmediato de su cargo como seleccionador de Holanda», pues el cambio a cinco defensas transmitió miedo y no aportó la estabilidad esperada ante un rival que creció en confianza.

Añadió que Koeman y Van Dijk «han arrojado al fútbol holandés a las fauces de los lobos», subrayando su responsabilidad en el fracaso.

Koeman, cuyo contrato acaba tras el Mundial, rechazó aclarar su futuro.

Tras el encuentro, el seleccionador afirmó: «Lo he pensado, pero no voy a compartir mis ideas ahora».

Reconoció que su equipo pagó su falta de eficacia y añadió: «Los penaltis son difíciles en estas situaciones. Fallamos tres de cinco y eso no basta».

Además, señaló como clave el segundo lanzamiento de Marruecos, detenido por el portero Bart Verborgen antes de que el balón rebotara en su cuerpo y entrara, un momento que, según él, marcó el partido.

Añadió: «Quizá ese balón cambió el rumbo del partido. Cuando las cosas se vuelven en tu contra así, es el final».

El capitán Virgil van Dijk fue criticado por perder el duelo aéreo con Issa Diop en el gol del empate, un error que, según la prensa, cambió el partido.

La prensa también criticó que no estuviera entre los lanzadores de penaltis, pese a ser el capitán y uno de los jugadores con más experiencia.

«Algemeen Dagblad» lo describió como «sorprendido» y concluyó que el equipo falló en los momentos clave.

La tormenta mediática que sacude al fútbol neerlandés pone la mira en la Federación Neerlandesa, que presiona para definir el futuro de Ronald Koeman. En el país crece la idea de que esta eliminación no es solo el fin de un Mundial, sino el fin de una etapa y el inicio de una reconstrucción.