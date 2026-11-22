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Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y candidato a disputarle a Gianni Infantino la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ha recibido un duro golpe al inicio de su campaña electoral, después de que su visita a Nigeria se convirtiera en un escaparate de la influencia de su rival, que sigue sumando apoyos de las distintas confederaciones continentales, en un giro que somete las aspiraciones del francés a una prueba sumamente difícil.

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Según el portal francés "Foot Mercato", Infantino avanza con paso firme hacia un nuevo mandato presidencial, después de recibir el apoyo unánime de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, posteriormente, un amplio respaldo africano durante la asamblea general de la confederación continental, en una escena que presenció el propio Diallo y que evidenció el notable aumento de la magnitud del desafío que le espera.

Los problemas electorales de Diallo comenzaron en Sudamérica, después de que la Conmebol anunciara su apoyo oficial a la reelección de Infantino durante una reunión celebrada en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Las diez federaciones nacionales que integran la confederación respaldaron por unanimidad la continuidad del actual presidente y elogiaron su liderazgo y los cambios que ha experimentado el fútbol mundial durante su mandato.

Esta postura supone un revés temprano para el candidato francés, que confiaba en el malestar existente en algunos círculos europeos con las políticas de Infantino para presentarse como una alternativa capaz de devolver la confianza a la gestión del organismo internacional.

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Pero lo ocurrido en Nigeria fue aún más duro, ya que la asamblea general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) se convirtió en una clara exhibición de fuerza del actual presidente ante su rival francés.

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Infantino fue recibido por todo lo alto y con una cálida ovación nada más llegar a la asamblea general, una nueva muestra de su popularidad entre los dirigentes africanos, antes de que Patrice Motsepe, presidente de la CAF, anunciara el apoyo oficial a Infantino de cara a las próximas elecciones.

Motsepe afirmó que los últimos cinco años le habían demostrado el grado de compromiso del presidente de la FIFA con el desarrollo del fútbol africano, y recordó su promesa de entregar 25 millones de dólares a cada una de las 54 federaciones miembro a partir del 1 de enero de 2027.

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Y añadió: "Ahora podemos ponernos en pie y aplaudir para expresar nuestro apoyo a Gianni Infantino. Eres nuestro candidato", antes de bromear sobre la fecha de llegada del dinero: según dijo, en principio debía llegar el 1 de enero, pero cree que llegará mañana.

Con este anuncio, Infantino se aseguró el apoyo de las 54 federaciones africanas, lo que le otorga una ventaja electoral importante, sobre todo porque cada federación miembro de la FIFA dispone de un voto, lo que convierte al continente africano en un bloque de voto influyente y difícil de ignorar.

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Y los apoyos no terminan ahí, ya que el actual presidente cuenta también con el respaldo de la Unión Árabe de Fútbol, que agrupa a 22 federaciones repartidas entre África y Asia.

¿Salvará Europa la campaña de Diallo?

Por su parte, Diallo no entra en la carrera sin una base electoral, ya que cuenta con el apoyo de la UEFA, que lo ha designado para encabezar la oposición europea frente a Infantino, con el respaldo de sus 55 federaciones miembro.

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Sin embargo, este bloque podría no ser suficiente para garantizar la victoria, puesto que el candidato francés necesita al menos 106 votos de las 211 federaciones miembro de la FIFA, lo que le obliga a buscar aliados fuera de Europa.

En la carrera también figura el japonés Kozo Tashima, mientras que varias federaciones europeas se han distanciado de Infantino tras el tropiezo de su plan para abrir los derechos comerciales de las grandes competiciones a inversores privados.

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Con las elecciones fijadas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, la capital marroquí, Diallo se enfrenta a una tarea ardua que va más allá de una simple contienda electoral convencional.

Mientras él enarbola la bandera de la reforma de la gobernanza de la FIFA y la recuperación de la confianza, Infantino sigue aprovechando sus sólidas relaciones con las confederaciones continentales para reforzar su posición. Así, el arranque de la campaña del francés se parece más a una dura prueba para su influencia, después de ver con sus propios ojos cómo su rival cosechaba apoyos en todo un continente sin dejarle un margen real para robarle el protagonismo.