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El Trabzonspor turco se trajo una valiosa victoria por 2-1 de su visita al CSKA Sofía búlgaro el jueves por la noche, en la cuarta jornada de la Conference League.

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El CSKA Sofía se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Sidney Lopes Cabral, jugador del Trabzonspor, en el minuto 33, de modo que el conjunto turco se marchó al descanso por debajo en el marcador.

Sin embargo, el Trabzonspor no se rindió y logró empatar por medio de su estrella egipcia Mohamed Salah, tras un preciso pase de Batista Mendy, en el minuto 69.

El Trabzonspor mantuvo su empuje ofensivo y se llevó el agónico gol de la victoria, obra de Noah Saviolo tras un centro de Mohamed Salah.

Con este triunfo, el Trabzonspor suma 9 puntos y ocupa la octava posición, mientras que el CSKA Sofía se queda estancado con un solo punto.

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En la misma competición, el Brighton inglés goleó por 4-0 al Universitatea Craiova rumano, que visitaba su estadio.

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Los cuatro goles del Brighton llevaron la firma de Ibrahim Osman (dos), Maxim De Cuyper y Charalampos Kostoulas.

En el encuentro fue expulsado Vladimir Screciu, jugador del Universitatea Craiova, en el minuto 39.

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El Brighton alcanza los 10 puntos y es segundo, a dos del Mónaco, líder con pleno de victorias.

Por su parte, el Universitatea Craiova se queda con 7 puntos en la decimoquinta posición.

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El Atalanta italiano protagonizó una remontada agónica en el campo del Borac Banja Luka bosnio, al que derrotó por 3-2.

El conjunto italiano no se rindió pese a perder por 2-0 en la primera parte.

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El marcador no se movió hasta el minuto 86, cuando Nikola Krstović recortó distancias.

Cuatro minutos después, Sead Kolašinac firmó el empate, antes de que Davide Zappacosta anotara el gol de la victoria para el equipo italiano en el minuto 90+4.

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Con este triunfo agónico, el Atalanta suma 7 puntos, mientras que el Borac Banja Luka se queda en 3.